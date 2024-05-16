В Пекине завершились неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Пекине завершилась неформальная часть переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Она длилась более четырёх часов. В общей же сложности Путин и Си Цзиньпин общались сегодня более 12 часов.

Прогулка Си Цзиньпина и Владимира Путина по резиденции "Чжуннаньхай". Видео © Telegram / Кремль. Новости

Так, неформальная встреча прошла в правительственной резиденции "Чжуннаньхай". Лидеры сначала прогулялись по парку и попили китайского чая. Затем был неформальный обед, от российской делегации там также присутствовали главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.

Как сообщил в эфире Первого канала Юрий Ушаков, встреча прошла хорошо, были обсуждены, в частности, внешнеполитические, торгово-экономические вопросы.

После этого лидеры тепло попрощались, и Путин покинул резиденцию "Чжуннаньхай".