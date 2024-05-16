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16 мая, 15:44

В Пекине завершились неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина

Си Цзиньпин и Владимир Путин в Пекине 16 мая. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Си Цзиньпин и Владимир Путин в Пекине 16 мая. Фото © Life.ru / Павел Баранов

В Пекине завершилась неформальная часть переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Она длилась более четырёх часов. В общей же сложности Путин и Си Цзиньпин общались сегодня более 12 часов.

Прогулка Си Цзиньпина и Владимира Путина по резиденции "Чжуннаньхай". Видео © Telegram / Кремль. Новости

Так, неформальная встреча прошла в правительственной резиденции "Чжуннаньхай". Лидеры сначала прогулялись по парку и попили китайского чая. Затем был неформальный обед, от российской делегации там также присутствовали главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.

Как сообщил в эфире Первого канала Юрий Ушаков, встреча прошла хорошо, были обсуждены, в частности, внешнеполитические, торгово-экономические вопросы.

После этого лидеры тепло попрощались, и Путин покинул резиденцию "Чжуннаньхай".

Завершение встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине. Видео © Life.ru

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Напомним, Владимир Путин прилетел в Пекин вечером 15 мая. Это первая международная поездка российского президента после вступления в должность. Программа рассчитана на два дня и пройдёт в два этапа: 16 мая — переговоры в Пекине. Здесь в честь российских гостей гремели пушки и звучали "Подмосковные вечера". Официальная часть переговоров длилась два с половиной часа, по её итогам лидеры подписали Совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Затем Путин и Си Цзиньпин выступили на торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры РФ и КНР. А позже отправились на неформальные переговоры. Фото сегодняшней части визита смотрите на Life.ru. А завтра, 17 мая, Путин посетит Харбин.

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Александра Вишнякова
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