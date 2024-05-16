"Русский с китайцем — братья навек": Путин строчкой из песни описал отношения РФ и КНР

Президент России Владимир Путин вспомнил строчки из песни 1940-х годов, чтобы описать отношения России и Китая. Таким образом, российский лидер выразил уверенность в братском союзе двух стран, выступая на торжественном вечере в Пекине по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры РФ и КНР.

"Мероприятие посвящено 75-летию установления дипломатических отношений, в известной песне того времени — 75 лет назад, она часто исполняется и в наше [время] — есть фраза, ставшая крылатой: "Русский с китайцем — братья навек", — сказал президент.