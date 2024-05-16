"Русский с китайцем — братья навек": Путин строчкой из песни описал отношения РФ и КНР
Путин описал отношения РФ и Китая фразой из советской песни про братство стран
Путин на торжественном вечере в Пекине. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин вспомнил строчки из песни 1940-х годов, чтобы описать отношения России и Китая. Таким образом, российский лидер выразил уверенность в братском союзе двух стран, выступая на торжественном вечере в Пекине по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры РФ и КНР.
"Мероприятие посвящено 75-летию установления дипломатических отношений, в известной песне того времени — 75 лет назад, она часто исполняется и в наше [время] — есть фраза, ставшая крылатой: "Русский с китайцем — братья навек", — сказал президент.
Президент выразил уверенность, что российско-китайские отношения будут развиваться в таком же духе. Зрительный зал, слушавший российского лидера, аплодисментами встретил слова Путина на русском языке. После китайский перевод также сорвал овации.
Напомним, Владимир Путин вместе с делегацией прибыл в КНР накануне вечером. Российский лидер проведёт в Китае два дня: сегодня запланированы переговоры в Пекине, а в пятницу глава РФ поедет в Харбин. Официальная часть переговоров уже завершилась. Лидеры государств беседовали более двух часов. Стороны подписали совместное заявление об углублении всеобъемлющего сотрудничества и партнёрства на стратегическом уровне. Владимир Путин назвал переговоры очень насыщенными и содержательными.