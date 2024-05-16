"Чувствую себя как дома": Путин с юмором поблагодарил за оказанный ему в Китае радушный приём
Путин заявил, что в Пекине чувствует себя как дома из-за гостеприимства Китая
Владимир Путин и Си Цзиньпин выступают на торжественном вечере в Пекине. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин в шутку извинился перед переводчиком за продолжительную речь на торжественном вечере в Пекине по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры РФ и КНР. Российский лидер отметил, что его встретили столь радушно, что он подумал, будто все собравшиеся говорят по-русски.
Владимир Путин на торжественном вечере в Пекине. Видео © Life.ru
"Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику. Чувствую себя просто как дома, поэтому решил, что здесь все по-русски говорят", — сделал комплимент китайскому гостеприимству президент России.
Напомним, что визит Владимира Путина в столицу Поднебесной состоялся вечером 15 мая. Это первая международная поездка президента России с момента его переизбрания. Российский лидер проведёт в Китае два дня: 16 мая отведено для переговоров в Пекине, а в пятницу глава РФ приедет в Харбин. Официальная часть переговоров уже завершилась, продлившись два с половиной часа. Руководители стран подписали совместное заявление об углублении всеобъемлющего сотрудничества и партнёрства на стратегическом уровне. Владимир Путин назвал переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином в высшей степени насыщенными и содержательными.