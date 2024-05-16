"Чувствую себя как дома": Путин с юмором поблагодарил за оказанный ему в Китае радушный приём

Президент России Владимир Путин в шутку извинился перед переводчиком за продолжительную речь на торжественном вечере в Пекине по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры РФ и КНР. Российский лидер отметил, что его встретили столь радушно, что он подумал, будто все собравшиеся говорят по-русски.