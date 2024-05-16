Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином насыщенными и содержательными

Российско-китайские переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином были очень насыщенными и содержательными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Пекин.

"Я, со своей стороны, тоже очень рад с вами встретиться, обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в продолжение наших сегодняшних исключительно насыщенных и содержательных переговоров с председателем Си Цзиньпином", — сказал российский лидер на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.