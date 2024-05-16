Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином насыщенными и содержательными
Путин на переговорах в Пекине. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Российско-китайские переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином были очень насыщенными и содержательными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Пекин.
"Я, со своей стороны, тоже очень рад с вами встретиться, обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в продолжение наших сегодняшних исключительно насыщенных и содержательных переговоров с председателем Си Цзиньпином", — сказал российский лидер на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Он отметил, что главы государств подписали двустороннее совместное заявление. По его словам, в документе прописаны масштабные задачи и долгосрочные цели развития российско-китайских отношений.
Напомним, Владимир Путин прибыл в Пекин вечером 15 мая. Поездка стала первой международной встречей президента после вступления в должность. Программа рассчитана на два дня и пройдёт в два этапа: сегодня — переговоры в Пекине, а завтра, 17-го мая, глава государства посетит Харбин. Официальная часть переговоров уже закончилась, она длилась два с половиной часа. Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.