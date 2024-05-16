Лаврову поднял настроение вопрос журналиста Life.ru о дружбе с Западом, "как с Китаем"
Лавров не верит, что отношения с Западом станут такими же крепкими, как с Китаем
Сергей Лавров не видит предпосылок для изменения отношений с Западом. Обложка © Life.ru
Глава МИД России Сергей Лавров ответил журналисту Life.ru на вопрос о том, можно ли ждать, что отношения Москвы с Западом станут такими же крепкими и доверительными, как и с Китаем. Оказалось, что наш министр не сильно верит в чудо относительно дружбы с США и ЕС.
Сергей Лавров не видит предпосылок для изменения отношений с Западом. Видео © Life.ru
"На этот вопрос вы сами в состоянии ответить — ответ на него очевиден", — пояснил с улыбкой Лавров во время визита в Пекин в составе российской делегации.
Напомним, президент РФ Владимир Путин прилетел с делегацией в Пекин вечером 15 мая. Это его первая международная поездка после вступления в должность. Программа рассчитана на два дня: 16 мая — переговоры в Пекине, а 17-го Путин посетит Харбин. В честь российских гостей сегодня в Пекине гремели пушки и звучали "Подмосковные вечера" вместе с гимном РФ. Официальная часть переговоров уже завершилась, она длилась два с половиной часа. Лидеры также подписали совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.