Лаврову поднял настроение вопрос журналиста Life.ru о дружбе с Западом, "как с Китаем"

Лавров не верит, что отношения с Западом станут такими же крепкими, как с Китаем

Глава МИД России Сергей Лавров ответил журналисту Life.ru на вопрос о том, можно ли ждать, что отношения Москвы с Западом станут такими же крепкими и доверительными, как и с Китаем. Оказалось, что наш министр не сильно верит в чудо относительно дружбы с США и ЕС.