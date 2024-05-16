Женский караул, пионы и "Подмосковные вечера": Главные фото визита Путина в Пекин — в галерее Life.ru

Государственный визит президента России Владимира Путина в Китай официально начался с церемонии у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь, где его встретил председатель КНР Си Цзиньпин. Размах церемонии впечатлил и членов российской делегации, и журналистов. Лидеров встречали залпами пушек, в церемонии участвовал почётный караул и военный оркестр.

Путин и Си Цзиньпин на площади Тяньаньмэнь 16 мая 2024 года. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Перед началом переговоров Си Цзиньпин отметил, что отношения России и Китая за последние 75 лет успели "закалиться" в тяжёлых условиях мировой обстановки и теперь их можно назвать эталоном международных отношений между двумя сильными державами.

Девушки – солдаты почётного караула приветствуют лидеров России и КНР. Фото © Life.ru / Павел Баранов

В состав батальона почётного караула Пекинского гарнизона входят представители Сухопутных войск, ВМС и ВВС Народно-освободительной армии. Рост солдата мужского пола в батальоне должен быть не менее 180 см, для женщин — не менее 173 см. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Китайская сторона с вниманием подобрала репертуар к государственному визиту Владимира Путина. Так, после прибытия в Пекин военный оркестр встретил российского президента джаз-версией песни "Подмосковные вечера".

Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая под управлением дирижёра Юань Вэя. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Путина в Китае сопровождает большая делегация из числа министров нового правительства страны. Такое количество первых лиц государства подчёркивает статус визита в Поднебесную — главного партнёра России.

Члены нового Правительства РФ во время визита в Китай. Фото © Life.ru / Павел Баранов

16 мая Путин планирует провести официальные переговоры с Си Цзиньпином в узком и расширенном составе. Ожидается отдельная встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, которого в России ожидают с визитом этим летом.

Президент России Владимир Путин и члены российской делегации на церемонии официальной встречи в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Российскую и китайскую делегации на встрече в Доме народных собраний разделяет клумба пионов. В китайской культуре пион служит символом власти, славы, богатства и процветания. Он по праву считается национальным цветком страны. Розовый цвет в Китае означает самые светлые чувства, но, переводя на дипломатический язык, речь идёт о тёплом, тесном и взаимовыгодном партнёрстве.

Фото © Life.ru / Павел Баранов

Затем Путин и Си примут участие ещё в одних "сверхузких" переговорах, которые пройдут в формате "1+4". С российской стороны, помимо президента, в них будут участвовать Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и новый министр обороны Андрей Белоусов.