Женский караул, пионы и "Подмосковные вечера": Главные фото визита Путина в Пекин — в галерее Life.ru
Фоторепортаж с церемонии встречи Путина у Дома народных собраний в Пекине
Государственный визит президента России Владимира Путина в Китай официально начался с церемонии у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь, где его встретил председатель КНР Си Цзиньпин. Размах церемонии впечатлил и членов российской делегации, и журналистов. Лидеров встречали залпами пушек, в церемонии участвовал почётный караул и военный оркестр.
Путин и Си Цзиньпин на площади Тяньаньмэнь 16 мая 2024 года. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Перед началом переговоров Си Цзиньпин отметил, что отношения России и Китая за последние 75 лет успели "закалиться" в тяжёлых условиях мировой обстановки и теперь их можно назвать эталоном международных отношений между двумя сильными державами.
Девушки – солдаты почётного караула приветствуют лидеров России и КНР. Фото © Life.ru / Павел Баранов
В состав батальона почётного караула Пекинского гарнизона входят представители Сухопутных войск, ВМС и ВВС Народно-освободительной армии. Рост солдата мужского пола в батальоне должен быть не менее 180 см, для женщин — не менее 173 см. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Китайская сторона с вниманием подобрала репертуар к государственному визиту Владимира Путина. Так, после прибытия в Пекин военный оркестр встретил российского президента джаз-версией песни "Подмосковные вечера".
Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая под управлением дирижёра Юань Вэя. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Путина в Китае сопровождает большая делегация из числа министров нового правительства страны. Такое количество первых лиц государства подчёркивает статус визита в Поднебесную — главного партнёра России.
Члены нового Правительства РФ во время визита в Китай. Фото © Life.ru / Павел Баранов
16 мая Путин планирует провести официальные переговоры с Си Цзиньпином в узком и расширенном составе. Ожидается отдельная встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, которого в России ожидают с визитом этим летом.
Президент России Владимир Путин и члены российской делегации на церемонии официальной встречи в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Российскую и китайскую делегации на встрече в Доме народных собраний разделяет клумба пионов. В китайской культуре пион служит символом власти, славы, богатства и процветания. Он по праву считается национальным цветком страны. Розовый цвет в Китае означает самые светлые чувства, но, переводя на дипломатический язык, речь идёт о тёплом, тесном и взаимовыгодном партнёрстве.
Фото © Life.ru / Павел Баранов
Затем Путин и Си примут участие ещё в одних "сверхузких" переговорах, которые пройдут в формате "1+4". С российской стороны, помимо президента, в них будут участвовать Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и новый министр обороны Андрей Белоусов.
Андрей Белоусов и Сергей Шойгу во время государственного визита Владимира Путина в Китай. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Напомним, Владимир Путин прилетел в Пекин вечером 15 мая. Это первая международная поездка российского президента после вступления в должность. Программа рассчитана на два дня и пройдёт в два этапа: 16 мая — переговоры в Пекине, а 17-го Путин посетит Харбин. В честь российских гостей сегодня в Пекине гремели пушки и звучали "Подмосковные вечера" вместе с гимном РФ. Официальная часть переговоров уже завершилась, она длилась два с половиной часа. Лидеры также подписали Совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Последние новости о визите Путина в КНР читайте на сайте Life.ru.
Life.ru / Павел Баранов