На торжественном приёме в Китае Путина угощают устрицами и уткой по-пекински

Устрицы, трепанг и утка по-пекински: Life.ru узнал, чем Си Цзиньпин угощает Путина в Китае

В честь визита президента России Пекин устроил торжественный приём. Life.ru узнал, чем угощают Владимира Путина и членов российской делегации.

Так, в меню: устрицы в утином бульоне, утка по-пекински, трепанг с луком-пореем, овощи в соусе из морепродуктов, пятнистый окунь в бульоне из креветок, ассорти овощных блюд и десерты.