Устрицы, трепанг и утка по-пекински: Life.ru узнал, чем Си Цзиньпин угощает Путина в Китае
На торжественном приёме в Китае Путина угощают устрицами и уткой по-пекински
Владимир Путин и Си Цзиньпин в Китае. Фото © Life.ru / Павел Баранов
В честь визита президента России Пекин устроил торжественный приём. Life.ru узнал, чем угощают Владимира Путина и членов российской делегации.
Так, в меню: устрицы в утином бульоне, утка по-пекински, трепанг с луком-пореем, овощи в соусе из морепродуктов, пятнистый окунь в бульоне из креветок, ассорти овощных блюд и десерты.
Напомним, Владимир Путин прилетел в Пекин вечером 15 мая. Это первая международная поездка российского президента после вступления в должность. Программа рассчитана на два дня и пройдёт в два этапа: 16 мая — переговоры в Пекине, а 17-го Путин посетит Харбин. В честь российских гостей сегодня в Пекине гремели пушки и звучали "Подмосковные вечера" вместе с гимном РФ. Официальная часть переговоров уже завершилась, она длилась два с половиной часа. Лидеры также подписали Совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.