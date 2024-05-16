"Императорский и семейный цветок": Флорист объяснил, что значат пионы на встрече Путина и Си Цзиньпина Флорист Поляшов: Пионы на встрече Путина и Си Цзиньпина символизируют союз 16 мая, 13:17 Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине. Делегации разделяет клумба пионов. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Сегодня в ходе переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина российскую и китайскую делегации в Доме народных собраний разделяла клумба пионов. В китайской культуре этот цветок служит символом власти и процветания. Life.ru узнал у члена Национальной гильдии флористов Александра Поляшова, о чём говорит такой выбор оформления.

По его мнению, пионы призваны сигнализировать о выстраивании партнёрских, даже семейных, доверительных отношений.

"На самом деле символика пиона — это всё-таки императорский роскошный цветок. Но, с другой стороны, его можно рассмотреть как союзнический, семейный цветок. Мне кажется, самое главное, что на этой встрече создали семейную обстановку. И пионы создали такую историю про именно партнёрские взаимоотношения", — подчеркнул эксперт.

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине. Делегации разделяет клумба пионов. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Розовый цвет должен, по его мнению, символизировать некую лёгкость, которую стороны могут позволить себе в переговорах.