"Императорский и семейный цветок": Флорист объяснил, что значат пионы на встрече Путина и Си Цзиньпина
Флорист Поляшов: Пионы на встрече Путина и Си Цзиньпина символизируют союз
Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине. Делегации разделяет клумба пионов. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Сегодня в ходе переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина российскую и китайскую делегации в Доме народных собраний разделяла клумба пионов. В китайской культуре этот цветок служит символом власти и процветания. Life.ru узнал у члена Национальной гильдии флористов Александра Поляшова, о чём говорит такой выбор оформления.
По его мнению, пионы призваны сигнализировать о выстраивании партнёрских, даже семейных, доверительных отношений.
"На самом деле символика пиона — это всё-таки императорский роскошный цветок. Но, с другой стороны, его можно рассмотреть как союзнический, семейный цветок. Мне кажется, самое главное, что на этой встрече создали семейную обстановку. И пионы создали такую историю про именно партнёрские взаимоотношения", — подчеркнул эксперт.
Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине. Делегации разделяет клумба пионов. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Розовый цвет должен, по его мнению, символизировать некую лёгкость, которую стороны могут позволить себе в переговорах.
Напомним, Владимир Путин прилетел в Пекин вечером 15 мая. Это первая международная поездка российского президента после вступления в должность. Программа рассчитана на два дня и пройдёт в два этапа: 16 мая — переговоры в Пекине, а 17-го Путин посетит Харбин. В честь российских гостей сегодня в Пекине гремели пушки и звучали "Подмосковные вечера" вместе с гимном РФ. Официальная часть переговоров уже завершилась, она длилась два с половиной часа. Лидеры также подписали совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Затем Путин и Си Цзиньпин выступили на торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры РФ и КНР.