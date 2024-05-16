Востоковед нашёл скрытые сигналы от Си Цзиньпина в китайском меню для Путина Востоковед Дворянов заявил, что Путина встретили в Китае с имперским размахом 16 мая, 13:00 Владимир Путин и Си Цзиньпин в Китае. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президента России Владимира Путина встретили в Китае на высочайшем уровне, со всеми атрибутами власти. Об этом Life.ru рассказал политолог, востоковед Сергей Дворянов. По его словам, последний раз такой громкий приём нашему лидеру оказывали в Объединённых Арабских Эмиратах, когда даже небо выкрасили в цвета российского флага.

В этот раз мы видим подчёркнуто имперский стиль. То есть это огромные ковровые дорожки длинные, это войска, причём парадные войска, самые разные виды войск с автоматами, со штыками, сияющими на солнце. Владимир Владимирович своей уверенной походкой вместе с китайским лидером проследовал по всем этим расстеленным ковровым дорожкам, продемонстрировав непоколебимую мощь. Сергей Дворянов Политолог, востоковед

Говоря о блюдах, которыми угощали российскую делегацию в КНР, востоковед выделил утку по-пекински — как визитную карточку Китая и символ того, что страна поддерживает традиционный мир и традиционные ценности.

"Лишний знак, что и Россия, и Китай будут вместе стоять за эти ценности и традиционные уклады, которые сегодня отстаиваются в борьбе с западной цивилизацией, перешедшей на новый вид антигуманных ценностей", — подчеркнул Дворянов.

Трепанги и устрицы в меню — это демонстрация всего того культурного многообразия, которое сегодня олицетворяет собой Китай. Политолог также напомнил, что Поднебесная омывается водами Тихого океана и тихоокеанские морепродукты, предложенные президенту России, символизируют в том числе мощь Китая.

"Морепродукты свидетельствуют о том, что мощь Китая как империи обеспечивается не только сильной армией, сильной финансовой системой. Континентальный Китай сегодня также ещё силен на море своими многочисленными эсминцами, военными кораблями и в принципе сильно развивает свой аппетит в сторону присоединения Тайваня. Наверняка в процессе переговоров Владимира Владимировича не обойдётся без темы, во-первых, конфликта на Украине и, во-вторых, без темы Тайваня", — добавил Дворянов.