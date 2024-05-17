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17 мая, 05:41

Путин и Си Цзиньпин поговорили об СВО тет-а-тет за закрытыми дверями

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин детально обсудили ситуацию с Украиной тет-а-тет

Президент России Владимир Путин во время своего государственного визита в Китай провёл детальное обсуждение ситуации с Украиной на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран переговорили тет-а-тет за закрытыми дверями. Об этом сообщил российский дипломат Юрий Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

Ушаков о переговорах Путина и Си Цзиньпина касательно ситуации на Украине. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Очень подробно [обсуждали], это было в формате тет-а-тет, когда председатель вместе с нашим президентом беседовали отдельно", — сказал дипломат.

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Вечером 15 мая российская делегация, которую возглавил Владимир Путин, прилетела в Поднебесную. Президент на протяжении всего дня участвовал в переговорах с Си Цзиньпином, которые проходили как в официальной, так и в неформальной обстановке. Главы РФ и КНР обсуждали вопросы международной политики, в частности украинский кризис. 17 мая Путин прибыл в Харбин, где пройдёт церемония открытия международной выставки и одноимённого форума.

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Life.ru

Владимир Озеров
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