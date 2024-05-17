Путин и Си Цзиньпин поговорили об СВО тет-а-тет за закрытыми дверями

Президент России Владимир Путин во время своего государственного визита в Китай провёл детальное обсуждение ситуации с Украиной на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран переговорили тет-а-тет за закрытыми дверями. Об этом сообщил российский дипломат Юрий Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.