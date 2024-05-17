Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 02:27

Нет — Америке! Да — России: Китай сделал важнейший выбор

Эксперт Пшеничников: Визит Путина в КНР стал большим символом дружбы двух держав

Поездка президента России Владимира Путина в Китай почти сразу после инаугурации стала восклицательным знаком, который заявил всему миру о крепости дружбы двух крупнейших держав. Такую оценку незавершённому визиту дал обозреватель "Царьграда" Игорь Пшеничников.

"Он является как бы тройным восклицательным знаком, поставленным самим Китаем во фразе: "Нет — Америке! Да — России!!!" Весь визит Путина — это один большой символ, означающий реальный, а не мнимый переход Китая на сторону России. Это уже не "нейтралитет" Китая", — считает политолог.

"Русский с китайцем — братья навек": Путин строчкой из песни описал отношения РФ и КНР
"Русский с китайцем — братья навек": Путин строчкой из песни описал отношения РФ и КНР

Российский лидер прилетел в Поднебесную вечером 15 мая. На протяжении всего следующего дня глава государства участвовал в официальных и неформальных переговорах с китайским коллегой Си Цзиньпином, обсудив отношения двух стран, международную повестку и украинский конфликт. А 17 мая Путин проведёт в Харбине, где запланированы церемонии открытия международной выставки и одноимённого форума.

Обложка ©

Life.ru

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Путин
  • Путин в Китае
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров