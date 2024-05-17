Нет — Америке! Да — России: Китай сделал важнейший выбор

Поездка президента России Владимира Путина в Китай почти сразу после инаугурации стала восклицательным знаком, который заявил всему миру о крепости дружбы двух крупнейших держав. Такую оценку незавершённому визиту дал обозреватель "Царьграда" Игорь Пшеничников.

"Он является как бы тройным восклицательным знаком, поставленным самим Китаем во фразе: "Нет — Америке! Да — России!!!" Весь визит Путина — это один большой символ, означающий реальный, а не мнимый переход Китая на сторону России. Это уже не "нейтралитет" Китая", — считает политолог.