Нет — Америке! Да — России: Китай сделал важнейший выбор
Эксперт Пшеничников: Визит Путина в КНР стал большим символом дружбы двух держав
Поездка президента России Владимира Путина в Китай почти сразу после инаугурации стала восклицательным знаком, который заявил всему миру о крепости дружбы двух крупнейших держав. Такую оценку незавершённому визиту дал обозреватель "Царьграда" Игорь Пшеничников.
"Он является как бы тройным восклицательным знаком, поставленным самим Китаем во фразе: "Нет — Америке! Да — России!!!" Весь визит Путина — это один большой символ, означающий реальный, а не мнимый переход Китая на сторону России. Это уже не "нейтралитет" Китая", — считает политолог.
Российский лидер прилетел в Поднебесную вечером 15 мая. На протяжении всего следующего дня глава государства участвовал в официальных и неформальных переговорах с китайским коллегой Си Цзиньпином, обсудив отношения двух стран, международную повестку и украинский конфликт. А 17 мая Путин проведёт в Харбине, где запланированы церемонии открытия международной выставки и одноимённого форума.
Life.ru