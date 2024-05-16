Путин прибыл в Харбин на открытие VIII Российско-китайского Экспо

Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу китайской провинции Хэйлунцзян — город Харбин. Глава государства примет участие в церемониях открытия VIII Российско-китайского Экспо и форума по межрегиональному сотрудничеству.

Путин прибыл в Харбин. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин не составит высокому гостю компанию — он горячо попрощался с Путиным в пекинском аэропорту по завершении неформальных переговоров. Сопровождать президента РФ будет заместитель лидера Поднебесной Хань Чжэн.