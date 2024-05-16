Путин прибыл в Харбин на открытие VIII Российско-китайского Экспо
Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу китайской провинции Хэйлунцзян — город Харбин. Глава государства примет участие в церемониях открытия VIII Российско-китайского Экспо и форума по межрегиональному сотрудничеству.
Путин прибыл в Харбин. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Председатель КНР Си Цзиньпин не составит высокому гостю компанию — он горячо попрощался с Путиным в пекинском аэропорту по завершении неформальных переговоров. Сопровождать президента РФ будет заместитель лидера Поднебесной Хань Чжэн.
После открытия двух международных площадок Путин осмотрит экспозицию выставки, возложит цветы к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение КНР, а также посетит Харбинский политехнический университет. После состоится пресс-конференция, посвящённая подведению итогов поездки.
Путин находится в Китае с государственным визитом с 15 мая. Программа главы государства была рассчитана на два дня и пройдёт в два этапа: 16 мая — переговоры в Пекине, а 17-го Путин посетит Харбин. Сегодня в ходе обсуждения важных вопросов президент РФ и председатель КНР договорились и далее укреплять дружбу двух государств, наращивать партнёрство и строить справедливый миропорядок.
ТАСС / POOL / Александр Рюмин