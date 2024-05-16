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Регион
16 мая, 18:27

Си Цзиньпин сделал признание о тесной связи с Путиным на встрече тет-а-тет

Синьхуа: Си Цзиньпин готов поддерживать тесные связи с Путиным

Владимир Путин и Си Цзиньпин в Пекине. Фото © Life.ru

Владимир Путин и Си Цзиньпин в Пекине. Фото © Life.ru

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил о готовности поддерживать тесную связь с российским коллегой Владимиром Путиным для развития двух стран и достижения мировой стабильности. Соответствующее признание политик сделал на переговорах тет-а-тет в государственной резиденции "Чжуннаньхай" в Пекине.

"Я готов продолжать поддерживать тесные контакты с президентом Путиным, совместно определять направление развития китайско-российских отношений, направлять китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху к достижению устойчивого и долгосрочного развития", — приводит слова председателя КНР агентство Синьхуа.

В Пекине завершились неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина
В Пекине завершились неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина

Путин совершил государственный визит в Поднебесную вечером 15 мая. Такие поездки после инаугурации являются доброй традицией РФ и Китая, объяснил политик. Российская делегация во главе с президентом провела в Пекине многочасовые переговоры с властями КНР, которые вышли насыщенными и содержательными.

Илья Пушкарев
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