Си Цзиньпин сделал признание о тесной связи с Путиным на встрече тет-а-тет

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил о готовности поддерживать тесную связь с российским коллегой Владимиром Путиным для развития двух стран и достижения мировой стабильности. Соответствующее признание политик сделал на переговорах тет-а-тет в государственной резиденции "Чжуннаньхай" в Пекине.