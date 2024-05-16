Си Цзиньпин заверил Путина в намерении укреплять дружбу Китая и России
Си Цзиньпин пообещал Путину, что КНР будет и дальше развивать отношения с РФ
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / Sergey Bobylev
Китай планирует в дальнейшем продолжить работать над развитием отношений с РФ, продолжая углублять сотрудничество во всех сферах. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
"Господин президент, это ваш первый зарубежный визит с начала нового президентского срока, что является убедительным свидетельством того внимания, которое вы лично и Правительство России уделяют китайско-российским отношениям, мы это высоко ценим", — отметил Си Цзиньпин на встрече с Путиным в Пекине.
По словам китайского лидера, это продолжает добрую традицию контактов. Си Цзиньпин обратил внимание, что он также предпочёл Россию в качестве первой страны для своего зарубежного визита после переизбрания. 75 лет развития дипломатических отношений между Москвой и Пекином позволили проложить пути взаимодействия между крупными державами и соседними странами, отметил председатель КНР.
"Благодаря общим усилиям наши отношения устойчиво развиваются по восходящей, постоянно углубляется взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах и на уровне регионов. Всё это послужило позитивным фактором для поддержания глобальной стратегической стабильности и демократизации международных отношений", — подчеркнул Си Цзиньпин.
По его словам, Китай и Россия являются приверженцами исторической тенденции формирования многополярного мира и экономической глобализации. Будучи ведущими странами с формирующимся рынком, РФ и КНР постоянно принимают участие с заседаниях Совбеза ООН и работают над развитием стратегического взаимодействия, модернизируя платформы для взаимовыгодного сотрудничества.
Си Цзиньпин заверил российского президента в своём намерении поддерживать отношения с РФ в правильном русле развития, разрабатывая новые подходы к сотрудничеству по всем направлениям.
Вечером 15 мая самолёт Владимира Путина совершил посадку в Пекине. Эта поездка стала первым зарубежным визитом для президента РФ после его инаугурации. В честь Путина сегодня в Пекине гремели пушки и звучали "Подмосковные вечера" вместе с гимном России. На встрече с Си Цзиньпином президент РФ назвал традицией визиты друг к другу после инаугурации. Переговоры длились 2,5 часа. 17 мая Путин намерен посетить Харбин.