Си Цзиньпин заверил Путина в намерении укреплять дружбу Китая и России

Китай планирует в дальнейшем продолжить работать над развитием отношений с РФ, продолжая углублять сотрудничество во всех сферах. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Господин президент, это ваш первый зарубежный визит с начала нового президентского срока, что является убедительным свидетельством того внимания, которое вы лично и Правительство России уделяют китайско-российским отношениям, мы это высоко ценим", — отметил Си Цзиньпин на встрече с Путиным в Пекине.

По словам китайского лидера, это продолжает добрую традицию контактов. Си Цзиньпин обратил внимание, что он также предпочёл Россию в качестве первой страны для своего зарубежного визита после переизбрания. 75 лет развития дипломатических отношений между Москвой и Пекином позволили проложить пути взаимодействия между крупными державами и соседними странами, отметил председатель КНР.

"Благодаря общим усилиям наши отношения устойчиво развиваются по восходящей, постоянно углубляется взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах и на уровне регионов. Всё это послужило позитивным фактором для поддержания глобальной стратегической стабильности и демократизации международных отношений", — подчеркнул Си Цзиньпин.

По его словам, Китай и Россия являются приверженцами исторической тенденции формирования многополярного мира и экономической глобализации. Будучи ведущими странами с формирующимся рынком, РФ и КНР постоянно принимают участие с заседаниях Совбеза ООН и работают над развитием стратегического взаимодействия, модернизируя платформы для взаимовыгодного сотрудничества.