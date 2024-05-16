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16 мая, 20:11

Обсуждали Украину: Раскрыты детали неформальной беседы Путина и Си Цзиньпина

Путин и Си Цзиньпин на встрече тет-а-тет обсудили международные дела и Украину

Неформальная беседа президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в правительственной резиденции "Чжуннаньхай" была посвящена обсуждению международных дел и Украины. Об этом "Интерфаксу" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Всё вечернее общение заняло около четырёх часов. Обсудили международные дела и Украину", — коротко прокомментировал разговор политиков представитель Кремля.

Си Цзиньпин сделал признание о тесной связи с Путиным на встрече тет-а-тет
Си Цзиньпин сделал признание о тесной связи с Путиным на встрече тет-а-тет

Президент России совершил первый после инаугурации визит в Поднебесную вечером 15 мая. После официальных переговоров, которые Путин назвал "насыщенными и содержательными", глава государства побеседовал с Си Цзиньпином с глазу на глаз. Завтра, 17 мая, у российского лидера продолжатся официальные встречи в Харбине.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Илья Пушкарев
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