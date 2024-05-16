Обсуждали Украину: Раскрыты детали неформальной беседы Путина и Си Цзиньпина
Путин и Си Цзиньпин на встрече тет-а-тет обсудили международные дела и Украину
Неформальная беседа президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в правительственной резиденции "Чжуннаньхай" была посвящена обсуждению международных дел и Украины. Об этом "Интерфаксу" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Всё вечернее общение заняло около четырёх часов. Обсудили международные дела и Украину", — коротко прокомментировал разговор политиков представитель Кремля.
Президент России совершил первый после инаугурации визит в Поднебесную вечером 15 мая. После официальных переговоров, которые Путин назвал "насыщенными и содержательными", глава государства побеседовал с Си Цзиньпином с глазу на глаз. Завтра, 17 мая, у российского лидера продолжатся официальные встречи в Харбине.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель