Обсуждали Украину: Раскрыты детали неформальной беседы Путина и Си Цзиньпина

Неформальная беседа президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в правительственной резиденции "Чжуннаньхай" была посвящена обсуждению международных дел и Украины. Об этом "Интерфаксу" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.