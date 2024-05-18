В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Северную Корею
Песков: Подготовка визита Путина в Северную Корею идёт своим ходом
Запланированный госвизит российского лидера Владимира Путина в Северную Корею готовится своим ходом. Соответствующее заявление в субботу, 18 мая, сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Подготовка визита ведётся своим ходом", — поделился представитель Кремля с ТАСС.
Предстоящее "путешествие" в КНДР станет второй заграничной поездкой Путина после инаугурации. Первый же визит президент РФ нанёс Китаю, встретившись с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках многочасовых официальных и неформальных переговоров политики обсудили совместное построение нового миропорядка, укрепление отношений двух держав и украинский конфликт.
Life.ru