Путин анонсировал укрепление стратегического альянса России и Китая

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что альянс Москвы и Пекина будет и дальше укрепляться. Об этом он заявил на церемонии открытия российско-китайского Экспо и форума межрегионального сотрудничества в Харбине.

"Наш стратегический альянс в энергетике, ставший надёжной опорой всего глобального рынка энергоресурсов, уверен, будет и далее укрепляться", — сказал глава государства.

По оценке Путина, Москва и Пекин способны уверенно смотреть вперёд, вместе браться за самые смелые проекты и реализовывать амбициозные планы. Путин заметил, что обсудил планы для многопланового сотрудничества на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Он горд результатами российско-китайских экономических связей.