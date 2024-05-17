Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 05:52

Путин анонсировал укрепление стратегического альянса России и Китая

Путин и Си Цзиньпин в Пекине 16 мая 2024 года. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Путин и Си Цзиньпин в Пекине 16 мая 2024 года. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что альянс Москвы и Пекина будет и дальше укрепляться. Об этом он заявил на церемонии открытия российско-китайского Экспо и форума межрегионального сотрудничества в Харбине.

"Наш стратегический альянс в энергетике, ставший надёжной опорой всего глобального рынка энергоресурсов, уверен, будет и далее укрепляться", — сказал глава государства.

По оценке Путина, Москва и Пекин способны уверенно смотреть вперёд, вместе браться за самые смелые проекты и реализовывать амбициозные планы. Путин заметил, что обсудил планы для многопланового сотрудничества на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Он горд результатами российско-китайских экономических связей.

В качестве примера президент РФ привёл статистику, согласно которой торговый оборот стран превысил $200 млрд, а, по подсчётам КНР, товарооборот в прошлом году и вовсе составил $240 млрд. Но Путин считает, что даже это не предел. Он отметил готовность России снабжать Китай экологически чистой энергией.

Путин обратился к инвесторам из Китая с щедрым предложением
Путин обратился к инвесторам из Китая с щедрым предложением

Президент России совершил первый после инаугурации визит в Поднебесную вечером 15 мая. После официальных переговоров 16 мая, которые Путин назвал "насыщенными и содержательными", глава государства побеседовал с Си Цзиньпином с глазу на глаз. Сегодня, 17 мая, у российского лидера продолжатся официальные встречи в Харбине. Визит в город он начал с возложения цветов к памятнику советским воинам.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин в Китае
  • Путин
  • Китай
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров