Путин анонсировал укрепление стратегического альянса России и Китая
Путин и Си Цзиньпин в Пекине 16 мая 2024 года. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что альянс Москвы и Пекина будет и дальше укрепляться. Об этом он заявил на церемонии открытия российско-китайского Экспо и форума межрегионального сотрудничества в Харбине.
"Наш стратегический альянс в энергетике, ставший надёжной опорой всего глобального рынка энергоресурсов, уверен, будет и далее укрепляться", — сказал глава государства.
По оценке Путина, Москва и Пекин способны уверенно смотреть вперёд, вместе браться за самые смелые проекты и реализовывать амбициозные планы. Путин заметил, что обсудил планы для многопланового сотрудничества на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Он горд результатами российско-китайских экономических связей.
В качестве примера президент РФ привёл статистику, согласно которой торговый оборот стран превысил $200 млрд, а, по подсчётам КНР, товарооборот в прошлом году и вовсе составил $240 млрд. Но Путин считает, что даже это не предел. Он отметил готовность России снабжать Китай экологически чистой энергией.
Президент России совершил первый после инаугурации визит в Поднебесную вечером 15 мая. После официальных переговоров 16 мая, которые Путин назвал "насыщенными и содержательными", глава государства побеседовал с Си Цзиньпином с глазу на глаз. Сегодня, 17 мая, у российского лидера продолжатся официальные встречи в Харбине. Визит в город он начал с возложения цветов к памятнику советским воинам.