Путин обратился к инвесторам из Китая с щедрым предложением

Россия будет рада инвесторам из Китая и готова предложить им экономические льготы вместе с доступом к уникальной базе технологических разработок. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время выступления на церемонии открытия российско-китайского Экспо и форума межрегионального сотрудничества.