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Регион
17 мая, 05:36

Путин обратился к инвесторам из Китая с щедрым предложением

Путин: Россия будет рада китайским инвесторам и готова предложить им льготы

Россия будет рада инвесторам из Китая и готова предложить им экономические льготы вместе с доступом к уникальной базе технологических разработок. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время выступления на церемонии открытия российско-китайского Экспо и форума межрегионального сотрудничества.

"Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств на нашей территории. Мы готовы предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам", заявил российский лидер.

Путин отметил готовность России снабжать Китай экологически чистой энергией
Путин отметил готовность России снабжать Китай экологически чистой энергией

Напомним, что вечером 15 мая Владимир Путин нанёс в Китайскую Народную Республику свой первый заграничный визит после переизбрания. 16 мая прошли официальные переговоры в Пекине, которые глава РФ охарактеризовал как "насыщенные и содержательные", кроме того, в этот день он в неформальной обстановке пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином. Сегодня у президента России продолжаются официальные встречи в Харбине. Ранее на церемонии открытии Экспо российский лидер говорил о готовности РФ снабжать Поднебесную экологически чистой энергией.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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