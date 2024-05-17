Путин обратился к инвесторам из Китая с щедрым предложением
Путин: Россия будет рада китайским инвесторам и готова предложить им льготы
Россия будет рада инвесторам из Китая и готова предложить им экономические льготы вместе с доступом к уникальной базе технологических разработок. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время выступления на церемонии открытия российско-китайского Экспо и форума межрегионального сотрудничества.
"Россия не только приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств на нашей территории. Мы готовы предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам", — заявил российский лидер.
Напомним, что вечером 15 мая Владимир Путин нанёс в Китайскую Народную Республику свой первый заграничный визит после переизбрания. 16 мая прошли официальные переговоры в Пекине, которые глава РФ охарактеризовал как "насыщенные и содержательные", кроме того, в этот день он в неформальной обстановке пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином. Сегодня у президента России продолжаются официальные встречи в Харбине. Ранее на церемонии открытии Экспо российский лидер говорил о готовности РФ снабжать Поднебесную экологически чистой энергией.
Life.ru