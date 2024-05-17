Президент России Владимир Путин отметил готовность России снабжать Китай экологически чистой энергией. Глава государства заявил об этом на церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества в Харбине.

В своей приветственной речи Путин назвал город настоящим научно-образовательным центром Китая. В мегаполисе сохранён русский след, поскольку наши учёные внесли свой вклад в строительство заводов и фабрик, заметил он. Президент подчеркнул, что в КНР сейчас экспортируется и с/х продукция из РФ и она отличается высоким качеством, а также экологичностью.