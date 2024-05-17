Путин отметил готовность России снабжать Китай экологически чистой энергией
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин отметил готовность России снабжать Китай экологически чистой энергией. Глава государства заявил об этом на церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества в Харбине.
В своей приветственной речи Путин назвал город настоящим научно-образовательным центром Китая. В мегаполисе сохранён русский след, поскольку наши учёные внесли свой вклад в строительство заводов и фабрик, заметил он. Президент подчеркнул, что в КНР сейчас экспортируется и с/х продукция из РФ и она отличается высоким качеством, а также экологичностью.
"Россия готова и способна бесперебойно, надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города, посёлки экологически чистой доступной энергией, светом и теплом", — сказал Путин.
Глава государства добавил, что стратегический альянс Москвы и Пекина в энергетике, ставший надежной опорой всего глобального рынка энергоресурсов, будет и далее укрепляться.
Президент России совершил первый после инаугурации визит в Поднебесную вечером 15 мая. После официальных переговоров 16 мая, которые Путин назвал "насыщенными и содержательными", глава государства побеседовал с Си Цзиньпином с глазу на глаз. Сегодня, 17 мая у российского лидера продолжатся официальные встречи в Харбине.