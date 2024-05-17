Путин возложил алые розы к памятнику советским воинам в Харбине

Президент РФ Владимир Путин находится в Харбине в рамках второго дня визита в КНР. Утром 17 мая он возложил цветы к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая.

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На торжественной церемонии перед монументом на площади Хунбо (бывшая Соборная площадь) строем стояла рота почётного караула родов Вооружённых сил КНР и рота почётного караула Президентского полка. Российский лидер возложил к подножию памятника букет алых роз и склонил голову.