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17 мая, 05:08

Путин возложил алые розы к памятнику советским воинам в Харбине

Президент РФ Владимир Путин находится в Харбине в рамках второго дня визита в КНР. Утром 17 мая он возложил цветы к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая.

Видео © Телеграм / Кремль. Новости

На торжественной церемонии перед монументом на площади Хунбо (бывшая Соборная площадь) строем стояла рота почётного караула родов Вооружённых сил КНР и рота почётного караула Президентского полка. Российский лидер возложил к подножию памятника букет алых роз и склонил голову.

Всего в провинции Хэйлунцзян находится 36 военно-мемориальных объектов в память о советских солдатах, павших при освобождении Северо-Востока Китая от японских захватчиков в период с августа по сентябрь 1945 года.

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Президент России совершил первый после инаугурации визит в Поднебесную вечером 15 мая. После официальных переговоров 16 мая, которые Путин назвал "насыщенными и содержательными", глава государства побеседовал с Си Цзиньпином с глазу на глаз. Сегодня, 17 мая, у российского лидера продолжатся официальные встречи в Харбине.

Обложка ©

Телеграм / Кремль. Новости

Андрей Бражников
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