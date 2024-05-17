Путин подвёл ёмкий итог своего знакового визита в Китай
Путин назвал рабочим, содержательным и насыщенным свой визит в Китай
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин назвал рабочим свой нынешний визит в Китай. По его словам, удалось плотно пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудить широкий круг вопросов.
"Статус [визита] — официальный, государственный. Но это чисто рабочая поездка. Без всякого сомнения. С утра до вечера провели практически весь день вместе — и с председателем [КНР Си Цзиньпином], и с его коллегами очень много тем было поднято для обсуждения", — поделился российский лидер в беседе с журналистами.
Путин выразил благодарность руководству Китая за приглашение и создание тёплой атмосферы во время совместных мероприятий. Президент оценил проведённые переговоры с председателем КНР как очень содержательные и насыщенные.
Напомним, президент РФ Владимир Путин вечером 15 мая прибыл в Пекин во главе российской делегации. Гостей из РФ встретили пушечной канонадой, гимном России и композицией "Подмосковные вечера". Российский лидер провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, они продлились 2,5 часа, по их итогам было подписано соглашение об углублении всеобъемлющего сотрудничества и партнёрства на стратегическом уровне. 17 мая президент России посетил Харбин, где принял участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и встретился с местными студентами.