Путин подвёл ёмкий итог своего знакового визита в Китай

"Статус [визита] — официальный, государственный. Но это чисто рабочая поездка. Без всякого сомнения. С утра до вечера провели практически весь день вместе — и с председателем [КНР Си Цзиньпином], и с его коллегами очень много тем было поднято для обсуждения", — поделился российский лидер в беседе с журналистами.