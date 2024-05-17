Путин: Санкции США против российской авиации побуждают к интенсивной работе
Владимир Путин в Харбине. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Санкции США против российской авиации создают трудности, но при этом побуждают к более интенсивной работе в данной сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
"Мы сейчас в России столкнулись с этими ограничениями (санкциями США в отношении авиационной отрасли. — Прим. Life.ru), но есть и оборотная сторона медали. Да, это не очень хорошо, что мы столкнулись с этими трудностями, но хорошо то, что это побуждает нас к более интенсивной работе, собственной работе по этому направлению", — подчеркнул российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все люди ленивые, но в вопросе ЗОЖ себя жалеть не нужно. Так он ответил на вопрос студентов Харбинского политехнического университета. Напомним, после вчерашнего насыщенного дня в Пекине у главы государства проходит плановый визит в Харбин. Он уже принял участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и ознакомился с музейной экспозицией Харбинского политехнического университета. Глава государства пожал руку космическому роботу, оставил памятную запись в книге почётных гостей университета, а также пришёл с дарами в единственный православный храм в Харбине и поставил свечку.