Путин: Санкции США против российской авиации побуждают к интенсивной работе

Санкции США против российской авиации создают трудности, но при этом побуждают к более интенсивной работе в данной сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

"Мы сейчас в России столкнулись с этими ограничениями (санкциями США в отношении авиационной отрасли. — Прим. Life.ru), но есть и оборотная сторона медали. Да, это не очень хорошо, что мы столкнулись с этими трудностями, но хорошо то, что это побуждает нас к более интенсивной работе, собственной работе по этому направлению", — подчеркнул российский лидер.