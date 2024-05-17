Путин назвал хорошей идею развернуть флаги России и Китая на Марсе

Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идею совместно развернуть в будущем китайский и российский флаги на Марсе.

Во время визита в Харбинский политехнический университет Путину показали макет марсохода с технологией автоматического разворачивания флага. Представители китайской стороны подчеркнули, что хотят и дальше сотрудничать с Россией в космосе, и предложили вместе развернуть китайский и российский флаги на Марсе.

"Хорошая идея", — сказал российский лидер.