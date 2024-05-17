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Регион
17 мая, 08:24

Путин назвал хорошей идею развернуть флаги России и Китая на Марсе

Экспонаты Харбинского политехнического университета. Фото © Life.ru

Экспонаты Харбинского политехнического университета. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идею совместно развернуть в будущем китайский и российский флаги на Марсе.

Во время визита в Харбинский политехнический университет Путину показали макет марсохода с технологией автоматического разворачивания флага. Представители китайской стороны подчеркнули, что хотят и дальше сотрудничать с Россией в космосе, и предложили вместе развернуть китайский и российский флаги на Марсе.

"Хорошая идея", — сказал российский лидер.

Путин пожал руку космическому роботу в Харбине
Путин пожал руку космическому роботу в Харбине

Напомним, после вчерашнего насыщенного дня в Пекине у президента плановый визит в Харбин. Он уже принял участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо, ознакомился с музейной экспозицией Харбинского политехнического университета, а сейчас общается со студентами вуза.

Александра Вишнякова
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