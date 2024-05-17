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17 мая, 07:23

Путин пожал руку космическому роботу в Харбине

Президент России Владимир Путин во время экскурсии по Харбинскому политехническому университету пожал роботизированную руку. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин во время экскурсии по Харбинскому политехническому университету пожал роботизированную руку. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин во время экскурсии по Харбинскому политехническому университету пожал роботизированную руку. Life.ru публикует видео с места.

Президент России Владимир Путин во время экскурсии по Харбинскому политехническому университету пожал роботизированную руку. Видео © Life.ru

Российский лидер приехал в Харбинский политехнический университет, где сегодня пройдёт его встреча со студентами, и ознакомился с музейной экспозицией вуза. Там выставлены в том числе оригинал космической роботизированной руки и устройство для бурения лунного грунта, чипы для сельскохозяйственных дронов, иллюминатор нового поколения, меняющий цвет, и другие экспонаты. Также выставлены макеты марсохода "Чжужун", спутников "Лунцзян-2", "Лунцзян-3" и спутника "Дружба АТУРК".

Экспонаты Харбинского политехнического университета. Фото © Life.ru

Экспонаты Харбинского политехнического университета. Фото © Life.ru

Экспонаты Харбинского политехнического университета. Фото © Life.ru

Экспонаты Харбинского политехнического университета. Фото © Life.ru

Напомним, что самолёт российской делегации прибыл в аэропорт Пекина вечером 15 мая. Гостей из России встречали пушечными залпами и композицией "Подмосковные вечера". По итогам двухчасовых переговоров лидеры РФ и КНР подписали заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Вечером они провели неформальные переговоры, а затем в правительственной резиденции "Чжуннаньхай" Путин и Си Цзиньпин сначала прогулялись по парку и попили китайского чая, а потом переговорили тет-а-тет за закрытыми дверями. 17 мая Путин находится в Харбине. Он уже принял участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо.

Александр Юнашев
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