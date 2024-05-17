Путин пожал руку космическому роботу в Харбине

Российский лидер приехал в Харбинский политехнический университет, где сегодня пройдёт его встреча со студентами, и ознакомился с музейной экспозицией вуза. Там выставлены в том числе оригинал космической роботизированной руки и устройство для бурения лунного грунта, чипы для сельскохозяйственных дронов, иллюминатор нового поколения, меняющий цвет, и другие экспонаты. Также выставлены макеты марсохода "Чжужун", спутников "Лунцзян-2", "Лунцзян-3" и спутника "Дружба АТУРК".