Путин оставил памятную запись в книге почётных гостей университета Харбина
Президент России Владимир Путин посетил политехнический университет китайского города Харбина, где у него запланирована встреча со студентами. Также российский лидер оставил памятную записку для учебного заведения в книге почётных гостей. Корреспондент Life.ru заснял этот момент.
Владимир Путин оставил памятную запись в книге почётных гостей политехнического университета Харбина. Видео © Life.ru
Памятная записка Владимира Путина политехническому университету Харбина. Фото © Life.ru
"Поздравляю с выдающимися успехами в развитии университета. Желаю дальнейших успехов в развитии образования, науки. Благодарю за внимание к российскому сотрудничеству", — написал президент в записке.
В экспозиции университета представлены фотографии и документы из архива, которые позволяют ознакомиться с историей учебного заведения. Также там выставлены разработки разных областей экономики, например, оригинал роборуки для работы в космическом пространстве, бур для лунной поверхности, чипы для сельскохозяйственных беспилотников, контролирующий состояние рассад робот, двигатель для разведки месторождений газа и нефти, а также способный менять цвет иллюминатор нового поколения. Кроме того, в экспозиции есть макет марсохода "Чжужун", спутников "Лунцзян-2", "Лунцзян-3", "Дружба АТУРК" и меняющего форму авиалайнера, исполненного из интеллектуальных материалов.
Политехнический университет Харбина входит в список ведущих технических университетов Китая и является крупным центром важнейших научно-технических разработок и инноваций. В нём обучаются свыше 58 тысяч студентов. В мае 2020 года вуз попал под санкции Соединённых Штатов, которые обосновали ограничения "приобретением и попыткой приобретения товаров", изготовленных в США, с целью поддержки программ в интересах Народно-освободительной армии Китая.
Напомним, что Владимир Путин вечером 15 мая прибыл в Пекин во главе российской делегации. Гостей из РФ встретили пушечной канонадой, гимном России и композицией "Подмосковные вечера". Российский лидер провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, они продлились 2,5 часа, по их итогам было подписано соглашение об углублении всеобъемлющего сотрудничества и партнёрства на стратегическом уровне. Вечером того же дня между главами государств прошли переговоры в неофициальной обстановке, после чего китайский коллега пригласил Путина в правительственную резиденцию "Чжуннаньхай", где они провели чаепитие и совершили прогулку по парку, после чего приватно побеседовали. 17 мая президент России посетил Харбин, где поучаствовал в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо.
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