Путин оставил памятную запись в книге почётных гостей университета Харбина

Президент России Владимир Путин посетил политехнический университет китайского города Харбина, где у него запланирована встреча со студентами. Также российский лидер оставил памятную записку для учебного заведения в книге почётных гостей. Корреспондент Life.ru заснял этот момент.

Владимир Путин оставил памятную запись в книге почётных гостей политехнического университета Харбина. Видео © Life.ru

Памятная записка Владимира Путина политехническому университету Харбина. Фото © Life.ru

"Поздравляю с выдающимися успехами в развитии университета. Желаю дальнейших успехов в развитии образования, науки. Благодарю за внимание к российскому сотрудничеству", — написал президент в записке.

В экспозиции университета представлены фотографии и документы из архива, которые позволяют ознакомиться с историей учебного заведения. Также там выставлены разработки разных областей экономики, например, оригинал роборуки для работы в космическом пространстве, бур для лунной поверхности, чипы для сельскохозяйственных беспилотников, контролирующий состояние рассад робот, двигатель для разведки месторождений газа и нефти, а также способный менять цвет иллюминатор нового поколения. Кроме того, в экспозиции есть макет марсохода "Чжужун", спутников "Лунцзян-2", "Лунцзян-3", "Дружба АТУРК" и меняющего форму авиалайнера, исполненного из интеллектуальных материалов.