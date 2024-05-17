Путин рассказал в Харбине о планах Калужской области развивать автопром с КНР

Более 20 российских регионов отправили свои делегации в Китай для участия в мероприятиях в Харбине. Многие из них приехали с конкретными предложениями по совместным проектам с китайскими предприятиями. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, открывая VIII Российско-китайское Экспо и IV Российско-китайский форум межрегионального сотрудничества в Харбине.