Путин рассказал в Харбине о планах Калужской области развивать автопром с КНР
Более 20 российских регионов отправили свои делегации в Китай для участия в мероприятиях в Харбине. Многие из них приехали с конкретными предложениями по совместным проектам с китайскими предприятиями. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, открывая VIII Российско-китайское Экспо и IV Российско-китайский форум межрегионального сотрудничества в Харбине.
"В форуме принимают участие делегации из 25 субъектов РФ, 17 из них возглавляют высшие должностные лица. Планы по созданию новых взаимовыгодных партнёрств китайским коллегам представят Москва, Татарстан, Башкирия, Тульская, Нижегородская, Амурская, Нижегородская области, Хабаровский край", — рассказал российский лидер.
В качестве примера российский лидер привёл Калужскую область, которая собирается развиваться в сфере автомобилестроения. По его словам, регион хочет заняться созданием целого кластера производств строительных материалов в данной области.
Напомним, что Владимир Путин в сопровождении российской делегации прибыл в Пекин вечером 15 мая. Весь следующий день был посвящён переговорам с Си Цзиньпином касательно политических вопросов, которые обсуждались как в официальной, так и в неформальной обстановке. 17 мая президент России посетил Харбин, где проходит открытие VIII Российско-китайского Экспо. Там российский лидер заявил, что стратегический альянс РФ и КНР будет укрепляться и дальше, реализуя самые амбициозные проекты. Кроме того, предприниматели двух стран будут развивать совместные проекты при поддержке правительств обоих государств. Путин также призвал китайских инвесторов открывать бизнес на российской территории, пообещав льготы.
Life.ru / Павел Баранов