Путин рассказал о больших перспективах партнёрства предпринимателей России и Китая

Предприниматели из России и Китая могут развивать совместные проекты, если им будет оказана поддержка правительствами обоих государств. Такое убеждение высказал российский президент Владимир Путин во время церемонии открытия Российско-китайского Экспо и форума межрегионального сотрудничества.