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Регион
17 мая, 05:59

Путин рассказал о больших перспективах партнёрства предпринимателей России и Китая

Путин: Бизнес РФ и КНР может развивать общие проекты с поддержкой правительств

Предприниматели из России и Китая могут развивать совместные проекты, если им будет оказана поддержка правительствами обоих государств. Такое убеждение высказал российский президент Владимир Путин во время церемонии открытия Российско-китайского Экспо и форума межрегионального сотрудничества.

"В ходе многочисленных мероприятий Экспо <…> российские и китайские участники смогут ознакомиться с обширным экономическим потенциалом двух стран, найти новые возможности для коммерческого партнёрства, привлечения инвестиций, обмена технологиями и выйти на новые совместные проекты и договорённости, которые, уверен, будут всячески поддержаны правительствами", объяснил своё видение глава России.

Путин обратился к инвесторам из Китая с щедрым предложением
Путин обратился к инвесторам из Китая с щедрым предложением

Напомним, что Владимир Путин во главе российской делегации прибыл в Пекин вечером 15 мая. Это его первый визит за границу после переизбрания на посту президента. В течение 16 мая глава России проводил переговоры с китайским коллегой председателем КНР Си Цзиньпином, они состояли из официальной и неформальной частей. Лидеры стран обсудили также ситуацию в сфере международной политики, в том числе и кризис на Украине. 17 мая Путин посетил Харбин, где проводится церемония открытия международной выставки и одноимённого форума. Поездку в город он начал с возложения цветов к памятнику советским воинам.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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