Путин рассказал о больших перспективах партнёрства предпринимателей России и Китая
Путин: Бизнес РФ и КНР может развивать общие проекты с поддержкой правительств
Предприниматели из России и Китая могут развивать совместные проекты, если им будет оказана поддержка правительствами обоих государств. Такое убеждение высказал российский президент Владимир Путин во время церемонии открытия Российско-китайского Экспо и форума межрегионального сотрудничества.
"В ходе многочисленных мероприятий Экспо <…> российские и китайские участники смогут ознакомиться с обширным экономическим потенциалом двух стран, найти новые возможности для коммерческого партнёрства, привлечения инвестиций, обмена технологиями и выйти на новые совместные проекты и договорённости, которые, уверен, будут всячески поддержаны правительствами", — объяснил своё видение глава России.
Напомним, что Владимир Путин во главе российской делегации прибыл в Пекин вечером 15 мая. Это его первый визит за границу после переизбрания на посту президента. В течение 16 мая глава России проводил переговоры с китайским коллегой председателем КНР Си Цзиньпином, они состояли из официальной и неформальной частей. Лидеры стран обсудили также ситуацию в сфере международной политики, в том числе и кризис на Украине. 17 мая Путин посетил Харбин, где проводится церемония открытия международной выставки и одноимённого форума. Поездку в город он начал с возложения цветов к памятнику советским воинам.
Life.ru