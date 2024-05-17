Путин пришёл с дарами в единственный православный храм в Харбине и поставил свечку

Президент России Владимир Путин посетил действующий православный храм Покрова Пресвятой Богородицы в центре китайского города Харбина и зажёг там свечку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своём телеграм-канале.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы является единственным действующим православным храмом Харбина. Там проводят воскресные богослужения, а также мероприятия, приуроченные к религиозным праздникам. Храм в византийском стиле был воздвигнут по проекту архитектора Юлия Жданова, работавшего в Харбине. Строительство заняло чуть более полугода — с 1 июня по 14 декабря 1930-го, затем место было освящено. Во времена китайской "культурной революции" храм перестал работать, но в 1984 году открылся вновь.