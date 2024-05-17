Путин пришёл с дарами в единственный православный храм в Харбине и поставил свечку
Путин посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы в китайском городе Харбине
Президент России Владимир Путин посетил действующий православный храм Покрова Пресвятой Богородицы в центре китайского города Харбина и зажёг там свечку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своём телеграм-канале.
Путин побывал в православном храме в китайском Харбине. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Российский лидер также подарил служителю храма икону Спаса Нерукотворного, чтобы она напоминала о его майском визите.
"На память о нашей встрече", — сказал Путин, передавая икону священнослужителю.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы является единственным действующим православным храмом Харбина. Там проводят воскресные богослужения, а также мероприятия, приуроченные к религиозным праздникам. Храм в византийском стиле был воздвигнут по проекту архитектора Юлия Жданова, работавшего в Харбине. Строительство заняло чуть более полугода — с 1 июня по 14 декабря 1930-го, затем место было освящено. Во времена китайской "культурной революции" храм перестал работать, но в 1984 году открылся вновь.
Российская делегация во главе с Владимиром Путиным прибыла в Пекин вечером 15 мая. На следующий день Путин и Си Цзиньпин провели переговоры, по итогам которых главами двух государств было подписано совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. 17 мая российский лидер посетил Харбин, где прошла церемония открытия VIII Российско-китайского Экспо.
Telegram / Кремль. Новости