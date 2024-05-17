Путин про ЗОЖ: Мы все ленивые люди, но не надо себя жалеть
Владимир Путин в Харбине. Фото © Life / Павел Баранов
Студенты Харбинского политехнического университета, с которыми сегодня встретился президент России Владимир Путин, спросили у него, как поддерживать здоровый образ жизни и соблюдать полезные привычки в повседневной жизни. Российский лидер признал, что все люди ленивые, но в вопросе ЗОЖ себя жалеть не нужно.
"Обращаюсь ко всем. Мы все, все сидящие здесь, и я, мы все — ленивые люди. Люди вообще ленивые. Надо избавиться от лени, вставать утром и сразу приступать к спортивным занятиям. Если не удаётся, то график надо так выстроить, чтобы каждый день какое-то время было посвящено спортивным занятиям. И когда это войдёт в привычку, вы не сможете от этого отказаться. Чем больше делаешь, тем больше получается. Не надо себя жалеть! Но, конечно, не надо и сходить с ума", — дал напутствие молодёжи президент.
А говоря о сотрудничестве с Китаем в спорте, Путин назвал КНР великой спортивной державой, как и РФ.
Напомним, после вчерашнего насыщенного дня в Пекине у президента плановый визит в Харбин. Он уже принял участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо, ознакомился с музейной экспозицией Харбинского политехнического университета, а сейчас общается со студентами вуза.