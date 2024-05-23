Путин и король Бахрейна обсудили гуманитарную катастрофу в Газе и призвали к миру BNA: Путин и король Бахрейна выступили за деэскалацию ситуации в секторе Газа 23 мая, 17:32 Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа. Обложка © ТАСС / Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа уделили внимание теме палестино-израильского конфликта во время переговоров в Москве, политики уверены в необходимости деэскалации ситуации в кратчайшие сроки. Об этом сообщило бахрейнское информационное государственное агентство BNA.

Гуманитарная катастрофа в секторе Газа, находящемся под обстрелами израильской армии, стала одной из центральных тем, затронутых в ходе встречи. Лидеры РФ и Бахрейна проанализировали усилия, которые принимаются в настоящий момент для прекращения конфликта. Также стороны обсудили вопрос освобождения заложников и проблему огромного числа жертв среди палестинцев.

Путин и Хамад бен Иса Аль Халифа сошлись во мнении, что противостояние Израиля и Палестины должно завершиться на дипломатическом уровне согласно международным законам, чтобы в регионе установился справедливый мир. Также политики уверены, что ООН обязана в полной мере выполнять свои функции по разрешению глобальных конфликтов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа провели переговоры в Кремле. Стороны обсудили экономическое и культурное сотрудничество обеих стран. В частности, политики условились провести Дни культуры Бахрейна в России в этом году. Также Путин пригласил короля посетить саммит БРИКС в Казани, намеченный на октябрь. Приглашение было принято.

Авторы Татьяна Миссуми