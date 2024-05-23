Путин подарил королю Бахрейна "длинную версию" автомобиля Aurus
Aurus Senat Limousine. Обложка © Life.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал подарок посетившему Москву королю Бахрейна Хамаду бен Исе аль-Халифе: монарх получил "длинную модель" российского автомобиля Aurus. Об этом представителям прессы сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Да, могу сказать [что было подарено], в том числе "длинная версия" автомобиля "Аурус", — сообщил Ушаков. Вероятно, речь идёт об Aurus Senat Limousine.
Напомним, в марте 2024 года Владимир Путин провёл телефонный разговор с Хамадом бен Исой аль-Халифой, в рамках которого они обменялись поздравлениями. Король Бахрейна поздравил российского лидера с уверенной победой на выборах, пожелав ему успеха в государственных делах ради благополучия России и её народа, а глава РФ в ответ поздравил собеседника и всех граждан страны со священным в Исламе месяцем Рамадан. Сегодня же посетивший Москву король заявил, что переизбрание Путина на посту руководителя страны позитивно сказалось на всех государствах арабского мира.