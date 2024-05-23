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Регион
23 мая, 12:44

Путин подарил королю Бахрейна "длинную версию" автомобиля Aurus

Aurus Senat Limousine. Обложка © Life.ru

Aurus Senat Limousine. Обложка © Life.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал подарок посетившему Москву королю Бахрейна Хамаду бен Исе аль-Халифе: монарх получил "длинную модель" российского автомобиля Aurus. Об этом представителям прессы сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Да, могу сказать [что было подарено], в том числе "длинная версия" автомобиля "Аурус", сообщил Ушаков. Вероятно, речь идёт об Aurus Senat Limousine.

Серийное производство обновлённого Aurus Senat стартует в конце 2025 года
Серийное производство обновлённого Aurus Senat стартует в конце 2025 года

Напомним, в марте 2024 года Владимир Путин провёл телефонный разговор с Хамадом бен Исой аль-Халифой, в рамках которого они обменялись поздравлениями. Король Бахрейна поздравил российского лидера с уверенной победой на выборах, пожелав ему успеха в государственных делах ради благополучия России и её народа, а глава РФ в ответ поздравил собеседника и всех граждан страны со священным в Исламе месяцем Рамадан. Сегодня же посетивший Москву король заявил, что переизбрание Путина на посту руководителя страны позитивно сказалось на всех государствах арабского мира.

Юрий Лысенко
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