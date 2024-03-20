Путин обменялся поздравлениями с королём Бахрейна
Король Бахрейна по телефону поздравил Путина с переизбранием и пожелал успехов
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой. Монарх поздравил лидера РФ с победой на выборах и пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России. Путин же поздравил аль Халифу и весь народ Бахрейна со священным для мусульман месяцем Рамадан.
"В ходе беседы, прошедшей в дружественной и доброжелательной атмосфере, лидеры подтвердили обоюдный настрой на продолжение совместной работы по углублению взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества в различных сферах: от торговли и инвестиций до природоохранной деятельности", — отмечается на сайте Кремля.
Главы государств условились о продолжении контактов.
Ранее Путин обменялся поздравлениями с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Политики обсудили двустороннее партнёрство Москвы и Тегерана, реализацию совместных инвестиционных проектов и укрепление экономических контактов.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев