Путин обменялся поздравлениями с королём Бахрейна

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой. Монарх поздравил лидера РФ с победой на выборах и пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России. Путин же поздравил аль Халифу и весь народ Бахрейна со священным для мусульман месяцем Рамадан.

"В ходе беседы, прошедшей в дружественной и доброжелательной атмосфере, лидеры подтвердили обоюдный настрой на продолжение совместной работы по углублению взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества в различных сферах: от торговли и инвестиций до природоохранной деятельности", — отмечается на сайте Кремля.

Главы государств условились о продолжении контактов.