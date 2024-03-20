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20 марта, 17:06

Путин обменялся поздравлениями с королём Бахрейна

Король Бахрейна по телефону поздравил Путина с переизбранием и пожелал успехов

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой. Монарх поздравил лидера РФ с победой на выборах и пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России. Путин же поздравил аль Халифу и весь народ Бахрейна со священным для мусульман месяцем Рамадан.

"В ходе беседы, прошедшей в дружественной и доброжелательной атмосфере, лидеры подтвердили обоюдный настрой на продолжение совместной работы по углублению взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества в различных сферах: от торговли и инвестиций до природоохранной деятельности", — отмечается на сайте Кремля.

Главы государств условились о продолжении контактов.

Премьер-министр Индии Моди поздравил Путина с уверенной победой на выборах
Премьер-министр Индии Моди поздравил Путина с уверенной победой на выборах

Ранее Путин обменялся поздравлениями с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Политики обсудили двустороннее партнёрство Москвы и Тегерана, реализацию совместных инвестиционных проектов и укрепление экономических контактов.

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ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев

Никита Никонов
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