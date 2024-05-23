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Регион
23 мая, 08:08

Серийное производство обновлённого Aurus Senat стартует в конце 2025 года

Российский Aurus Senat. Фото © Aurus

Российский Aurus Senat. Фото © Aurus

Серийный выпуск рестайлинговой версии российского автомобиля Aurus запланирован на конец 2025 года. Седан и лимузин Senat оснастили матричной адаптивной оптикой, видоизменённой решёткой радиатора, новыми фонарями и бампером. А капот в модернизированном авто сделан из алюминиевого сплава. О сроках выпуска долгожданной новинки рассказали в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Серийное производство обновлённого Aurus начнётся в конце следующего года", — сообщили в министерстве.

Названа причина, почему Путин ездит только на Aurus
Названа причина, почему Путин ездит только на Aurus

Автомобиль российского производства Aurus в новом рестайлинге можно было увидеть во время инаугурации президента Владимира Путина. Пока что это транспортное средство производится исключительно для Гаража особого назначения, в котором находится коллекция авто руководства России. Однако его коммерческие поставки также есть в планах. Известно, что выпуск следующего обновления для машины планируется на 2026 и 2030 год.

Владимир Озеров
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