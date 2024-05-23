Серийное производство обновлённого Aurus Senat стартует в конце 2025 года

Серийный выпуск рестайлинговой версии российского автомобиля Aurus запланирован на конец 2025 года. Седан и лимузин Senat оснастили матричной адаптивной оптикой, видоизменённой решёткой радиатора, новыми фонарями и бампером. А капот в модернизированном авто сделан из алюминиевого сплава. О сроках выпуска долгожданной новинки рассказали в пресс-службе Минпромторга РФ.