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7 мая, 10:29

Названы сроки начала поставок обновлённого Aurus Senat, на котором Путин приехал на инаугурацию

Мантуров: Коммерческие поставки обновлённого Aurus Senat начнутся в 2025 году

Рестайлинговый Aurus Senat, на котором приехал Путин на инаугурацию. Обложка © Life.ru

Рестайлинговый Aurus Senat, на котором приехал Путин на инаугурацию. Обложка © Life.ru

Обновлённый Aurus Senat, который представили на инаугурации президента России Владимира Путина, пока производится только для Гаража особого назначения (ГОН), который находится в Москве и содержит коллекцию автомобилей первых лиц государства. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера глава Минпромторга России Денис Мантуров. По его словам, первые коммерческие поставки автомобилей начнутся с 2025 года.

"Пока только для ГОН [производство], со следующего года будет коммерческая поставка", — сказал Мантуров в разговоре с журналистами.

Что касается электромотоциклов Aurus Merlon, которые также были впервые представлены на инаугурации Путина, то они тоже поступят в продажу с 2025 года. Однако предзаказ на них открыт уже сейчас, подчеркнул Мантуров.

Ранее Мантуров раскрыл Life.ru фишки новой версии Aurus Senat, который представили на инаугурации. Все новые детали в ней отечественного производства. Позже появилось видео с новым автомобилем.

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Сегодня, 7 мая, Путин принёс присягу и официально — уже в пятый раз — вступил в должность президента России. Всего на мероприятии присутствовали около 2,6 тысячи человек — это депутаты, сенаторы, а также руководство правительства, администрации президента, доверенные лица главы государства, деятели культуры, личные гости президента.

Наталья Исакова
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