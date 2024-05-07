Названы сроки начала поставок обновлённого Aurus Senat, на котором Путин приехал на инаугурацию

Обновлённый Aurus Senat, который представили на инаугурации президента России Владимира Путина, пока производится только для Гаража особого назначения (ГОН), который находится в Москве и содержит коллекцию автомобилей первых лиц государства. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера глава Минпромторга России Денис Мантуров. По его словам, первые коммерческие поставки автомобилей начнутся с 2025 года.

"Пока только для ГОН [производство], со следующего года будет коммерческая поставка", — сказал Мантуров в разговоре с журналистами.

Что касается электромотоциклов Aurus Merlon, которые также были впервые представлены на инаугурации Путина, то они тоже поступят в продажу с 2025 года. Однако предзаказ на них открыт уже сейчас, подчеркнул Мантуров.