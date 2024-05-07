Названы сроки начала поставок обновлённого Aurus Senat, на котором Путин приехал на инаугурацию
Мантуров: Коммерческие поставки обновлённого Aurus Senat начнутся в 2025 году
Рестайлинговый Aurus Senat, на котором приехал Путин на инаугурацию. Обложка © Life.ru
Обновлённый Aurus Senat, который представили на инаугурации президента России Владимира Путина, пока производится только для Гаража особого назначения (ГОН), который находится в Москве и содержит коллекцию автомобилей первых лиц государства. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера глава Минпромторга России Денис Мантуров. По его словам, первые коммерческие поставки автомобилей начнутся с 2025 года.
"Пока только для ГОН [производство], со следующего года будет коммерческая поставка", — сказал Мантуров в разговоре с журналистами.
Что касается электромотоциклов Aurus Merlon, которые также были впервые представлены на инаугурации Путина, то они тоже поступят в продажу с 2025 года. Однако предзаказ на них открыт уже сейчас, подчеркнул Мантуров.
Ранее Мантуров раскрыл Life.ru фишки новой версии Aurus Senat, который представили на инаугурации. Все новые детали в ней отечественного производства. Позже появилось видео с новым автомобилем.
Сегодня, 7 мая, Путин принёс присягу и официально — уже в пятый раз — вступил в должность президента России. Всего на мероприятии присутствовали около 2,6 тысячи человек — это депутаты, сенаторы, а также руководство правительства, администрации президента, доверенные лица главы государства, деятели культуры, личные гости президента.