Названа причина, почему Путин ездит только на Aurus

Президент России Владимир Путин предпочитает автомобиль Aurus, так как он отвечает всем требованиям безопасности и комфорта. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Славнов, комментируя прибытие главы государства на сегодняшнюю инаугурацию на обновлённом Aurus Senat.

Владимир Путин приехал на инаугурацию президента на обновлённом Aurus. Видео © SHOT

"Так же как и глава Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин стал отдавать предпочтение российскому автопрому, потому что Aurus — это та машина, которая была собрана на территории РФ", — сказал эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".