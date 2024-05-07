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7 мая, 14:32

Названа причина, почему Путин ездит только на Aurus

Автоэксперт Славнов: Путин выбирает Aurus из-за безопасности и комфорта

Путин выбирает Aurus из-за безопасности и комфорта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Путин выбирает Aurus из-за безопасности и комфорта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Президент России Владимир Путин предпочитает автомобиль Aurus, так как он отвечает всем требованиям безопасности и комфорта. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Славнов, комментируя прибытие главы государства на сегодняшнюю инаугурацию на обновлённом Aurus Senat.

Владимир Путин приехал на инаугурацию президента на обновлённом Aurus. Видео © SHOT

"Так же как и глава Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин стал отдавать предпочтение российскому автопрому, потому что Aurus — это та машина, которая была собрана на территории РФ", сказал эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

Славнов отметил, что "Аурус" проектировали специально для президента, авто отвечает всем требованиям безопасности и комфорта. Славнов предположил, что, возможно, именно поэтому Путин выбирает автомобиль отечественного автопрома.

Система слежения за усталостью и камера 360: Раскрыты обновления лимузина Aurus Senat
Система слежения за усталостью и камера 360: Раскрыты обновления лимузина Aurus Senat

Напомним, сегодня на инаугурации президента представили рестайлинговый Aurus Senat. Все новые детали в нём — отечественного производства. Коммерческие поставки обновлённого Aurus начнутся в 2025 году, однако предзаказ открыт уже сейчас. Следующий рестайлинг стоит ждать в 2026 году.

Мирон Сидоров
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