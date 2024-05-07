Названа причина, почему Путин ездит только на Aurus
Автоэксперт Славнов: Путин выбирает Aurus из-за безопасности и комфорта
Путин выбирает Aurus из-за безопасности и комфорта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Президент России Владимир Путин предпочитает автомобиль Aurus, так как он отвечает всем требованиям безопасности и комфорта. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Славнов, комментируя прибытие главы государства на сегодняшнюю инаугурацию на обновлённом Aurus Senat.
Владимир Путин приехал на инаугурацию президента на обновлённом Aurus. Видео © SHOT
"Так же как и глава Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин стал отдавать предпочтение российскому автопрому, потому что Aurus — это та машина, которая была собрана на территории РФ", — сказал эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".
Славнов отметил, что "Аурус" проектировали специально для президента, авто отвечает всем требованиям безопасности и комфорта. Славнов предположил, что, возможно, именно поэтому Путин выбирает автомобиль отечественного автопрома.
Напомним, сегодня на инаугурации президента представили рестайлинговый Aurus Senat. Все новые детали в нём — отечественного производства. Коммерческие поставки обновлённого Aurus начнутся в 2025 году, однако предзаказ открыт уже сейчас. Следующий рестайлинг стоит ждать в 2026 году.