Система слежения за усталостью и камера 360: Раскрыты обновления лимузина Aurus Senat
Эксперт Кадаков назвал российский софт главным нововведением в обновлённом Aurus
Aurus Senat Владимира Путина. Обложка © Life.ru
Обычный человек не увидит много изменений в облике рестайлингового лимузина Aurus Senat, на котором Владимир Путин приехал на инаугурацию. Что поменялось в обновлённом авто, рассказал автоэксперт Максим Кадаков.
Владимир Путин приехал на инаугурацию президента на обновлённом Aurus. Видео © SHOT
"Переделаны передняя и задняя части автомобиля. Появились новые матричные фары светодиодные. Заметно переделан интерьер. И появились новые электронные системы, что, на мой взгляд, очень важно", — отметил эксперт в разговоре с RT.
Среди новой электроники Кадаков отметил системы слежения за усталостью водителя, камеры кругового обзора 360 и систему ночного видения, которая позволяет определить в темноте фигуры, например, человека или животных. Самым важным нововведением, по мнению эксперта, является софт управления.
"Это очень важно, потому что, когда у вас есть свой софт, у вас появляются, естественно, независимость и большая свобода в действиях", — заключил автоэксперт.