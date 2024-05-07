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7 мая, 13:02

Система слежения за усталостью и камера 360: Раскрыты обновления лимузина Aurus Senat

Эксперт Кадаков назвал российский софт главным нововведением в обновлённом Aurus

Aurus Senat Владимира Путина. Обложка © Life.ru

Aurus Senat Владимира Путина. Обложка © Life.ru

Обычный человек не увидит много изменений в облике рестайлингового лимузина Aurus Senat, на котором Владимир Путин приехал на инаугурацию. Что поменялось в обновлённом авто, рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

Владимир Путин приехал на инаугурацию президента на обновлённом Aurus. Видео © SHOT

"Переделаны передняя и задняя части автомобиля. Появились новые матричные фары светодиодные. Заметно переделан интерьер. И появились новые электронные системы, что, на мой взгляд, очень важно", — отметил эксперт в разговоре с RT.

Среди новой электроники Кадаков отметил системы слежения за усталостью водителя, камеры кругового обзора 360 и систему ночного видения, которая позволяет определить в темноте фигуры, например, человека или животных. Самым важным нововведением, по мнению эксперта, является софт управления.

"Это очень важно, потому что, когда у вас есть свой софт, у вас появляются, естественно, независимость и большая свобода в действиях", заключил автоэксперт.

Мантуров анонсировал следующий рестайлинг Aurus
Мантуров анонсировал следующий рестайлинг Aurus

Напомним, обновлённый Aurus Senat был представлен сегодня на инаугурации президента России Владимира Путина. Все новые детали в нём — отечественного производства. Коммерческие поставки обновлённого Aurus начнутся в 2025 году, однако предзаказ открыт уже сейчас.

Мирон Сидоров
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