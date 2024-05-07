Система слежения за усталостью и камера 360: Раскрыты обновления лимузина Aurus Senat

Обычный человек не увидит много изменений в облике рестайлингового лимузина Aurus Senat, на котором Владимир Путин приехал на инаугурацию. Что поменялось в обновлённом авто, рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

Владимир Путин приехал на инаугурацию президента на обновлённом Aurus. Видео © SHOT

"Переделаны передняя и задняя части автомобиля. Появились новые матричные фары светодиодные. Заметно переделан интерьер. И появились новые электронные системы, что, на мой взгляд, очень важно", — отметил эксперт в разговоре с RT.

Среди новой электроники Кадаков отметил системы слежения за усталостью водителя, камеры кругового обзора 360 и систему ночного видения, которая позволяет определить в темноте фигуры, например, человека или животных. Самым важным нововведением, по мнению эксперта, является софт управления.