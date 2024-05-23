Король Бахрейна поздравил Путина с переизбранием и назвал день их встречи счастливейшим в своей жизни
Король Бахрейна аль-Халифа: Победа Путина на выборах — знак его мудрой политики
Король Бахрейна Хамад ибн Иса аль-Халифа перед встречей с президентом Владимиром Путиным в Большом Кремлёвском дворце. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Победа Владимира Путина на выборах президента России положительно повлияла на все страны арабского мира. Такое заявление сделал король Бахрейна Хамад ибн Иса аль-Халифа, который сегодня приехал в Москву впервые за восемь лет.
"Господин президент, я хочу поздравить вас с победой на выборах. Это свидетельствует о вашей мудрой политике и положительно влияет не только на ситуацию в вашей стране, но и на арабский мир", — обратился монарх к российскому лидеру.
Господин аль-Халифа признался, что день встречи с президентом России стал одним из самых счастливых в его жизни.
"Считаю этот день одним из самых счастливых в моей жизни. Я встречаюсь в этот день с вами", — сказал он в ходе переговоров с российским лидером в узком формате.
Напомним, что в марте 2024 года Путин в телефонном разговоре обменялся поздравлениями с королём Бахрейна. Монарх поздравил президента с победой на выборах и пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России, а Путин в ответ поздравил аль-Халифу и весь народ Бахрейна со священным для мусульман месяцем Рамадан.