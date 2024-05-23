Король Бахрейна поздравил Путина с переизбранием и назвал день их встречи счастливейшим в своей жизни

Победа Владимира Путина на выборах президента России положительно повлияла на все страны арабского мира. Такое заявление сделал король Бахрейна Хамад ибн Иса аль-Халифа, который сегодня приехал в Москву впервые за восемь лет.

"Господин президент, я хочу поздравить вас с победой на выборах. Это свидетельствует о вашей мудрой политике и положительно влияет не только на ситуацию в вашей стране, но и на арабский мир", — обратился монарх к российскому лидеру.

Господин аль-Халифа признался, что день встречи с президентом России стал одним из самых счастливых в его жизни.

"Считаю этот день одним из самых счастливых в моей жизни. Я встречаюсь в этот день с вами", — сказал он в ходе переговоров с российским лидером в узком формате.