Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 17:24

Король Бахрейна изъявил желание вывести отношения с РФ на всеобъемлющий уровень

Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа заявил о желании укреплять отношения с Россией и вывести их на "всеобъемлющий уровень". Об этом он сказал в ходе поездки в Россию — сегодня вечером монарх прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

"Мы подчёркиваем наше стремление укреплять бахрейнско-российские отношения и поднять их на всеобъемлющий и более процветающий уровень, с тем чтобы они служили общим интересам и приносили пользу двум нашим дружественным странам и народам", — говорится в его заявлении, распространённом BNA.

Хамад ибн Иса Аль Халифа поблагодарил Путина за приглашение посетить российскую столицу и высоко оценил "тесные дружеские отношения" между двумя государствами. Вместе с тем политик заявил, что Россия играет конструктивную роль в поддержании международного мира и безопасности. Кроме того, он обратил внимание, что наша страна достигла "выдающегося прогресса" на экономическом уровне.

Король Бахрейна заявил Путину о поддержке действий властей РФ по защите законности в стране
Король Бахрейна заявил Путину о поддержке действий властей РФ по защите законности в стране

Напомним, на днях Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой. В ходе разговора монарх поздравил российского коллегу с победой на выборах и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности на благо народа России. А сегодня стало известно, что он летит в Москву на переговоры с президентом. Они планируют обсудить сотрудничество двух стран и международную и региональную повестку.

Обложка ©

ТАСС / ZUMA

Николь Вербер
  • Новости
  • Бахрейн
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров