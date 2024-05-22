Король Бахрейна изъявил желание вывести отношения с РФ на всеобъемлющий уровень

Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа заявил о желании укреплять отношения с Россией и вывести их на "всеобъемлющий уровень". Об этом он сказал в ходе поездки в Россию — сегодня вечером монарх прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

"Мы подчёркиваем наше стремление укреплять бахрейнско-российские отношения и поднять их на всеобъемлющий и более процветающий уровень, с тем чтобы они служили общим интересам и приносили пользу двум нашим дружественным странам и народам", — говорится в его заявлении, распространённом BNA.

Хамад ибн Иса Аль Халифа поблагодарил Путина за приглашение посетить российскую столицу и высоко оценил "тесные дружеские отношения" между двумя государствами. Вместе с тем политик заявил, что Россия играет конструктивную роль в поддержании международного мира и безопасности. Кроме того, он обратил внимание, что наша страна достигла "выдающегося прогресса" на экономическом уровне.