Король Бахрейна летит в Москву на переговоры с Путиным

Во время визита король Бахрейна собирается поговорить с Путиным о сотрудничестве двух стран. Также лидеры затронут международную и региональную повестку. Среди тем встречи и итоги 33-го саммита Лиги арабских государств, который прошёл в Манаме 16 мая. После Москвы Хамад бен Иса Аль Халифа планирует посетить КНР для участия в Форуме китайско-арабского сотрудничества.