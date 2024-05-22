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Регион
22 мая, 06:20

Король Бахрейна летит в Москву на переговоры с Путиным

Президент РФ Владимир Путин с королём Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой в 2016 году. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин с королём Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой в 2016 году. Фото © Kremlin

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прилетит в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Его пригласил российский лидер, сообщает бахрейнское государственное агентство BNA.

Во время визита король Бахрейна собирается поговорить с Путиным о сотрудничестве двух стран. Также лидеры затронут международную и региональную повестку. Среди тем встречи и итоги 33-го саммита Лиги арабских государств, который прошёл в Манаме 16 мая. После Москвы Хамад бен Иса Аль Халифа планирует посетить КНР для участия в Форуме китайско-арабского сотрудничества.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой. Монарх поздравил лидера РФ с победой на выборах и пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России.

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Андрей Бражников
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