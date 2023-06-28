Король Бахрейна заявил Путину о поддержке действий властей РФ по защите законности в стране

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с королём Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Подчеркнув дружественный характер двусторонних отношений, король Бахрейна заявил о поддержке тех мер, которые предпринимаются российским руководством в интересах защиты законности и обеспечения стабильности в стране", — говорится в сообщении.