Король Бахрейна заявил Путину о поддержке действий властей РФ по защите законности в стране
Путин поговорил по телефону с королём Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
По инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с королём Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Подчеркнув дружественный характер двусторонних отношений, король Бахрейна заявил о поддержке тех мер, которые предпринимаются российским руководством в интересах защиты законности и обеспечения стабильности в стране", — говорится в сообщении.
Также были рассмотрены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества. Кроме того, Путин поздравил Хамада бен Ису Аль Халифу и весь народ Бахрейна с праздником Курбан-байрам.
Ранее глава государства поздравил мусульман России с Курбан-байрамом. Также Путин подчеркнул, что бойцы-мусульмане в ходе СВО проявляют отвагу и мужество.
ТАСС / Zuma