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28 июня, 09:11

Король Бахрейна заявил Путину о поддержке действий властей РФ по защите законности в стране

Путин поговорил по телефону с королём Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с королём Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Подчеркнув дружественный характер двусторонних отношений, король Бахрейна заявил о поддержке тех мер, которые предпринимаются российским руководством в интересах защиты законности и обеспечения стабильности в стране", — говорится в сообщении.

Также были рассмотрены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества. Кроме того, Путин поздравил Хамада бен Ису Аль Халифу и весь народ Бахрейна с праздником Курбан-байрам.

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ТАСС / Zuma

Александр Юнашев
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