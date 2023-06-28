Путин: Бойцы-мусульмане в ходе СВО проявляют отвагу и мужество

"Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию", — говорится в поздравительной телеграмме , опубликованной на сайте Кремля.

Что за праздник Курбан-байрам и что можно и ни в коем случае нельзя делать в Ид аль-адху

Что за праздник Курбан-байрам и что можно и ни в коем случае нельзя делать в Ид аль-адху

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца по лунному календарю и знаменует собой завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку. Что это за праздник, что можно и ни в коем случае нельзя делать в Ид аль-адху, читайте в материале Лайфа.