Президент России Владимир Путин поздравил Белоруссию с наступающим Днём независимости и пожелал процветания, мира и счастья.

"Хочу воспользоваться возможностью и поздравить всех белорусских друзей с государственным праздником — Днём независимости республики, который будет отмечаться 3 июля. От души желаем белорусскому народу счастья, мира и процветания", — сказал Путин в обращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии, которое опубликовано на сайте Кремля.