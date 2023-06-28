Путин поздравил Белоруссию с наступающим Днём независимости
Президент России Владимир Путин поздравил Белоруссию с наступающим Днём независимости и пожелал процветания, мира и счастья.
"Хочу воспользоваться возможностью и поздравить всех белорусских друзей с государственным праздником — Днём независимости республики, который будет отмечаться 3 июля. От души желаем белорусскому народу счастья, мира и процветания", — сказал Путин в обращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии, которое опубликовано на сайте Кремля.
Ранее глава государства заявил, что РФ и Белоруссия делают всё для развития иммунитета к санкциям. Без тесного межрегионального партнёрства успеха в этом деле добиться нереально, подчеркнул президент.