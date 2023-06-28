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28 июня, 08:41

Путин поздравил Белоруссию с наступающим Днём независимости

Президент России Владимир Путин поздравил Белоруссию с наступающим Днём независимости и пожелал процветания, мира и счастья.

"Хочу воспользоваться возможностью и поздравить всех белорусских друзей с государственным праздником — Днём независимости республики, который будет отмечаться 3 июля. От души желаем белорусскому народу счастья, мира и процветания", — сказал Путин в обращении к участникам пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии, которое опубликовано на сайте Кремля.

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Ранее глава государства заявил, что РФ и Белоруссия делают всё для развития иммунитета к санкциям. Без тесного межрегионального партнёрства успеха в этом деле добиться нереально, подчеркнул президент.

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Kremlin.ru

Никита Никонов
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