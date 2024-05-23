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Регион
23 мая, 10:30

Путин и король Бахрейна удалились на переговоры в Кремле в узком формате

Путин и король Бахрейна отметили схожесть позиции по ряду вопросов

В Кремле стартовали переговоры президента России Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада ибн Исы Аль Халифы, который приехал с официальным визитом в Москву. Встреча глав государств проводится в узком составе в Зелёной гостиной Большого Кремлёвского дворца.

После обсуждения будет рабочий завтрак, на котором встреча продолжится в расширенном составе. Также будут обговариваться вопросы мирного урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем. По итогам Путин и Хамад II подпишут несколько совместных документов. Российский лидер на встрече с монархом подчеркнул, что РФ и Бахрейн обладают схожим взглядом на многие международные вопросы.

"У нас хорошие контакты очень по линии МИД, и по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки", — сказал глава России.

Путин также уделил внимание развитию гуманитарных связей между РФ и Бахрейном, прежде всего в сфере образования и науки. По его словам, здесь наблюдаются хорошие перспективы. Кроме того, президент подчеркнул хорошее взаимодействие между странами в культурном пространстве, заявив, что в этом году в России будут проведены мероприятия, посвящённые культуре Бахрейна.

"В этом году мы намерены провести Дни Бахрейна в России, а в следующем году, насколько мне известно, коллеги договорились о том, что будут проведены "Русские сезоны" в вашей стране", — заметил Путин.

Путин сегодня вечером вылетит в Минск, где встретится с Лукашенко
Путин сегодня вечером вылетит в Минск, где встретится с Лукашенко

Ранее появилась новость о том, что король Бахрейна направляется в Москву, чтобы провести встречу с Владимиром Путиным в Кремле и обсудить вопросы, стоящие на международной повестке дня. После этого Хамад ибн Иса Аль Халифа планирует визит в Китай для участия в Форуме китайско-арабского сотрудничества.

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Life.ru / Павел Баранов

Владимир Озеров
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