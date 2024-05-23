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23 мая, 09:10

Путин сегодня вечером вылетит в Минск, где встретится с Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Пресс-служба Президента РФ / ТАСС / Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Пресс-служба Президента РФ / ТАСС / Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин сегодня вечером отправится с официальным визитом в Минск, где проведёт переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил журналистам в четверг, 23 мая, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Визит Путина в белорусскую столицу продлится два дня.

"И сегодня будет общение двух президентов, и завтра будет целый день вот этого официального визита", — проинформировал представитель Кремля.

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Отметим, что Путин и Лукашенко контактируют регулярно. Буквально пару недель назад, 9 мая, белорусский лидер отмечал в Москве День Победы, взяв с собой на парад на Красной площади любимца всех журналистов — белого шпица Умку.

Марина Калегина
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