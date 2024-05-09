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9 мая, 09:17

"До трёх часов ночи": Путин и Лукашенко общались 8 мая с Шойгу и Герасимовым, обсуждали ситуацию на Украине

Путин и Лукашенко накануне Дня Победы пообщались с Шойгу и Герасимовым

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин рассказал, что накануне Дня Победы, вечером 8 мая, обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию на Украине и происходящее на линии соприкосновения в зоне спецоперации (СВО). Также главы государств пообщались с исполняющим обязанности главы Минобороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

"Мы вчера долго работали, расстались довольно поздно <...> В ходе обсуждения двусторонних наших отношений говорили и о том, что происходит на линии соприкосновения, говорили о ситуации, связанной с этими непростыми событиями вокруг Украины. Общались и с и.о. министра обороны, и с начальником Генштаба", — сказал Путин в разговоре с журналистами.

Как отметил Лукашенко, встреча закончилась в три часа ночи.

Напомним, 8 мая в Москве прошёл юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В объединение входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Наблюдатели — Узбекистан и Куба. На торжественное мероприятие в российскую столицу, в частности, прибыл белорусский лидер Александр Лукашенко. А сегодня он вместе с Путиным и президентами Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, а также лидерами Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы посетил Парад Победы на Красной площади.

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Наталья Исакова
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