Life.ru снял, как лидеры стран ЕАЭС прибыли на юбилейный саммит в Кремле Путин начал первую после инаугурации международную встречу — саммит ЕАЭС 8 мая, 14:04 Лидеры стран ЕАЭС прибыли на юбилейный саммит в Кремле. Фото © Life.ru

Лидеры стран ЕАЭС прибыли на юбилейный саммит в Кремле. Первым приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его делегация внесла за ним огромный букет роз. Также в заседании участвуют президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Киргизии Садыр Жапаров и премьер Армении Никол Пашинян.

Лидеры стран ЕАЭС прибыли на юбилейный саммит в Кремле. Видео © Life.ru

В начале совещания президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и подчеркнул, что Москва ценит отношения с партнёрами по ЕАЭС.

"Евразийский союз сегодня — это эффективная и динамичная интеграционная структура, деятельность которой способствует торговле, расширению кооперационных связей, что приносит реальную выгоду каждому из участников объединения", — подчеркнул он.

Напомним, что в среду, 8 мая, в Москве проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Этот саммит стал юбилейным — в мае исполняется 10 лет со дня подписания Договора о создании ЕАЭС. В объединение входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Узбекистан и Куба являются наблюдателями.

Авторы Александра Вишнякова