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8 мая, 09:22

"Нужная и ожидаемая": В Кремле высказались о предстоящей встрече Путина и Пашиняна

Песков: Предстоящая встреча Путина и Пашиняна нужная и ожидаемая с двух сторон

Предстоящая в Москве встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна нужная и ожидаемая. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Накануне Кремль анонсировал встречу Путина с Пашиняном, которая состоится сегодня, 8 мая. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент обсудит с армянским премьером "накопившиеся проблемные вопросы". Также на эту дату в Москве намечен юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где председательствовать будет Армения.

Пашинян пригрозил отключить в Армении российские телеканалы
Пашинян пригрозил отключить в Армении российские телеканалы
Обложка ©

TACC / Pамиль Ситдиков

Александр Юнашев
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