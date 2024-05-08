"Нужная и ожидаемая": В Кремле высказались о предстоящей встрече Путина и Пашиняна

Предстоящая в Москве встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна нужная и ожидаемая. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.