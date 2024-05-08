"Нужная и ожидаемая": В Кремле высказались о предстоящей встрече Путина и Пашиняна
Песков: Предстоящая встреча Путина и Пашиняна нужная и ожидаемая с двух сторон
Предстоящая в Москве встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна нужная и ожидаемая. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Накануне Кремль анонсировал встречу Путина с Пашиняном, которая состоится сегодня, 8 мая. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент обсудит с армянским премьером "накопившиеся проблемные вопросы". Также на эту дату в Москве намечен юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где председательствовать будет Армения.
TACC / Pамиль Ситдиков