Путин после инаугурации примет в Кремле Пашиняна для беседы тет-а-тет Ушаков: Путин встретится с Пашиняном в Москве 8 мая 6 мая, 14:39 Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 8 мая, так как возникло много вопросов, требующих обсуждения тет-а-тет. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя планы президента после инаугурации.

"Буквально на следующий день после инаугурации президент проводит первое крупное международное мероприятие, а именно юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета", — напомнил он.

Именно после заседания планируется двусторонняя встреча Путина и Пашиняна. Также на эту дату намечен традиционный дружеский обед для лидеров стран СНГ, добавил Ушаков. Он отметил, что 8 мая в Москве состоится юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где председательствовать будет Армения.

"Заседание приурочено к десятилетию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Юбилейный саммит лидеры стран ЕАЭС решили провести в Москве", — сказал представитель Кремля.

Авторы Татьяна Миссуми