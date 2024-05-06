В Кремле рассказали, кто из зарубежных лидеров приедет в Москву на Парад Победы

На Парад Победы, который состоится на Красной площади 9 Мая, приглашены главы государств, диппредставительств и военные атташе из дружественных России стран. Об этом сообщил журналистам на брифинге в понедельник, 6 мая, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, на параде будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана. Приглашения получили президенты Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау, а также руководители структур СНГ, Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС.

Лидеры Армении и Азербайджана, со слов Ушакова, присутствовать не смогут: в Баку в это же время будут проводиться торжественные мероприятия, посвящённые памяти Гейдара Алиева.