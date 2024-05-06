В Кремле рассказали, кто из зарубежных лидеров приедет в Москву на Парад Победы
Ушаков: На Параде Победы 9 Мая будут присутствовать лидеры восьми стран мира
Обложка © АГН "Москва" / Александр Авилов
На Парад Победы, который состоится на Красной площади 9 Мая, приглашены главы государств, диппредставительств и военные атташе из дружественных России стран. Об этом сообщил журналистам на брифинге в понедельник, 6 мая, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
По его словам, на параде будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана. Приглашения получили президенты Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау, а также руководители структур СНГ, Союзного государства России и Белоруссии, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС.
Лидеры Армении и Азербайджана, со слов Ушакова, присутствовать не смогут: в Баку в это же время будут проводиться торжественные мероприятия, посвящённые памяти Гейдара Алиева.
Ранее Life.ru сообщал, что военные парады в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоятся в семи городах-героях и 18 российских регионах, где находятся штабы военных округов, а также флотов и общевойсковых армий. В общей сложности в праздновании планируется задействовать порядка 150 тысяч человек и 2,5 тысячи образцов военной техники. При этом в главном параде на Красной площади примут участие свыше девяти тысяч человек и 70 единиц вооружения.