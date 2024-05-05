Сын британского фронтовика рассказал Life.ru о коллекции советской техники с репетиции Парада Победы
Сын британского моряка Броуз посетил репетицию Парада Победы в советской форме
Генеральную репетицию Парада Победы на Красной площади в столице России посетил член британского военно-исторического клуба и сын сражавшегося во Второй мировой войне моряка из Соединённого Королевства Дэвид Броуз. Он рассказал корреспонденту Life.ru о том, как впервые приехал в нашу страну, что его с ней связывает и откуда у него появилась любовь к истории Советского Союза.
Дэвид Броуз, сын участника Второй мировой войны из Соединённого Королевства, — о своих поездках в Россию и любви к советской эпохе. Видео © Life.ru
"Мой первый визит в Россию состоялся в 2008-м. Позже в том году я приезжал ещё несколько раз. И моя первая жена была из России. С тех пор я побывал в России множество раз и увлёкся историческим воссозданием советской эпохи. В частности, реконструкцией образа советского солдата", — поделился он.
Британец поведал, что на родине вместе с соотечественниками занимается военно-исторической реконструкцией и у него даже есть три советские военные машины в частной коллекции. Отдельно Броуз упомянул свою поездку в Москву в 2022 году, когда принял участие в марше "Бессмертного полка" с фотографией своего отца. Он был участником Второй мировой войны — поступил на службу в Королевский военно-морской флот Британии в 1945 году, когда ему было всего 16 лет.
Также он рассказал, что участвовал в реконструкции знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который прошёл в осаждённой фашистами Москве. Подготовка этого мероприятия велась в строжайшем секрете, а участвовавшие в нём солдаты отправились с Красной площади в схватку с врагом.
Напомним, сегодня была проведена репетиция полёта истребителей над Москвой к Параду Победы. Мастера пилотирования ВКС РФ поделились видео из кабины пилоты, участвовавшего в тренировочном полёте. Life.ru снял генеральную репетицию, подробнее о самых интересных моментах — в нашем материале.
Life.ru