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5 мая, 14:52

Сын британского фронтовика рассказал Life.ru о коллекции советской техники с репетиции Парада Победы

Сын британского моряка Броуз посетил репетицию Парада Победы в советской форме

Генеральную репетицию Парада Победы на Красной площади в столице России посетил член британского военно-исторического клуба и сын сражавшегося во Второй мировой войне моряка из Соединённого Королевства Дэвид Броуз. Он рассказал корреспонденту Life.ru о том, как впервые приехал в нашу страну, что его с ней связывает и откуда у него появилась любовь к истории Советского Союза.

Дэвид Броуз, сын участника Второй мировой войны из Соединённого Королевства, — о своих поездках в Россию и любви к советской эпохе. Видео © Life.ru

"Мой первый визит в Россию состоялся в 2008-м. Позже в том году я приезжал ещё несколько раз. И моя первая жена была из России. С тех пор я побывал в России множество раз и увлёкся историческим воссозданием советской эпохи. В частности, реконструкцией образа советского солдата", поделился он.

Британец поведал, что на родине вместе с соотечественниками занимается военно-исторической реконструкцией и у него даже есть три советские военные машины в частной коллекции. Отдельно Броуз упомянул свою поездку в Москву в 2022 году, когда принял участие в марше "Бессмертного полка" с фотографией своего отца. Он был участником Второй мировой войны — поступил на службу в Королевский военно-морской флот Британии в 1945 году, когда ему было всего 16 лет.

Также он рассказал, что участвовал в реконструкции знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который прошёл в осаждённой фашистами Москве. Подготовка этого мероприятия велась в строжайшем секрете, а участвовавшие в нём солдаты отправились с Красной площади в схватку с врагом.

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Напомним, сегодня была проведена репетиция полёта истребителей над Москвой к Параду Победы. Мастера пилотирования ВКС РФ поделились видео из кабины пилоты, участвовавшего в тренировочном полёте. Life.ru снял генеральную репетицию, подробнее о самых интересных моментах — в нашем материале.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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